¿Por qué es conocido Crans-Montana? Así es la localidad de lujo y deporte de Suiza sacudida por la tragedia

La página web oficial de turismo de Suiza presenta Crans-Montana como una “soleada localidad turística” del cantón de Valais donde los visitantes hallarán una “fascinante mezcla de aventura al aire libre, relajación y lujo”. Este municipio de 10.000 habitantes, ubicado en pleno valle del Ródano, es un destino frecuentado tanto en invierno como en verano por su oferta de actividades de tiempo libre y deportivas. Este jueves su fama ha trascendido por haber sido escenario de un incendio que ha costado la vida a varias decenas de personas que celebraban una fiesta de Año Nuevo en una discoteca de la zona.

En estas fechas, la estación de esquí de Crans-Montana rebosa actividad. Con más de 140 kilómetros de pistas en una cota que va desde los 1.500 hasta los 3.000 metros de altitud y una superficie de 350 hectáreas, está en uno de los parajes más exclusivos de Suiza. Crans-Montana es algo más accesible que otras muy populares entre la jet-set como St. Moritz o Verbier, pero igualmente está destinada a un tipo de viajero de perfil alto: la opción más económica para una noche de alojamiento en el mes de enero —plena temporada— es de 70 euros por persona, y los precios suben hasta los 1.500 euros.

Crans-Montana ya fue la sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1987 y actualmente es frecuentada por empresarios, políticos y celebridades que buscan un lugar discreto y alejado del circo mediático. Los actores Alain Delon, John Travolta y Eddie Redmayne la han visitado, así como el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. El actor Roger Moore, recordado por su interpretación de James Bond, vivió allí unos años, hasta su fallecimiento.

Crans-Montana es conocida principalmente por su oferta de deportes de invierno, pero no solo. Posee un complejo de golf donde anualmente se celebra el Omega Masters Europeo, un torneo masculino y, más allá del ámbito deportivo, la estación ha sido elogidada por su ambiente nocturno, animado y cosmopolita, pero circunscrito a establecimientos pequeños y fiestas selectas.

Le Constellation, el local siniestrado este jueves, era un exclusivo lounge-bar de copas y música a cargo de un DJ. También ofrecía comidas y música en directo. Está situado en la calle Central de la localidad, a apenas 250 metros del telesilla que conecta con las pistas de esquí. Este club también era famoso por sus cócteles, que en ocasiones iban adornados con velas y bengalas. Precisamente, varios testigos del incendio han relatado a la cadena francesa BFM TV que el fuego pudo iniciarse por una vela o una bengala colocada sobre una botella de champán.

La página web del municipio asegura que más de 800 empresas de los tres sectores operan allí, aunque principalmente del secundario y terciario. De ellas, el 88% son microempresas, de entre uno y nueve empleados. Este portal de información municipal también asegura que las autoridades quieren diversificar sus fuentes de financiación más allá del turismo y que para ello buscan que Crans-Montana se redefina como lugar de investigación y desarrollo de alta tecnología. “El municipio busca atraer nuevas empresas pioneras en los campos de la innovación”, anuncian.