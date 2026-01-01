Varios muertos por una explosión en el bar de una estación de esquí en Suiza
La detonación que provocó un incendio se produjo mientras se celebraba una fiesta de Nochevieja con un centenar de personas
Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, ha provocado varios muertos y heridos, según informes policiales citados por la prensa del país. El incendio, muy violento según la Policía, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a las 1.30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en Le Constellation, un bar de la localidad, y aunque el origen de las mismas es aún desconocido, la principal hipótesis es la del accidente provocado posiblemente por la pirotecnia.
“Se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1.30 de esta mañana”, ha informado a varios medios suizos un portavoz de la policía cantonal de Valais, Gaëtan Lathion. “Hay varios heridos y varios muertos”, ha añadido. Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se han trasladado policía cantonal, bomberos y varios helicópteros.
