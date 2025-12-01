Ir al contenido
Internacional
IMPUESTOS

Suiza rechaza en referéndum el impuesto del 50% a las grandes fortunas

Los ciudadanos suizos votan también en consulta popular contra la ampliación de su servicio militar obligatorio

Agencias
Ginebra / Zurich -
Suiza rechazó este domingo de forma abrumadora la propuesta de un impuesto del 50% sobre las fortunas heredadas de 50 millones de francos suizos (53 millones de dólares) o más, con un 78% de votos en contra, un resultado que incluso superó la oposición de dos tercios que indicaban las encuestas.

Los banqueros han seguido de cerca la votación, considerándola una prueba de fuego del interés por la redistribución de la riqueza en Suiza, ya que otros países, como Noruega, han reforzado su impuesto sobre el patrimonio o debatido medidas similares. Suiza alberga algunas de las ciudades más caras del mundo y la preocupación por el coste de la vida ha ido ganando terreno en la política local.

La propuesta del ala juvenil de los socialdemócratas de izquierda, o JUSO, pretendía financiar proyectos para reducir el impacto del cambio climático. “Los superricos heredan miles de millones, nosotros heredamos crisis”, argumentaron. Los críticos de la iniciativa afirmaron que podría provocar un éxodo de personas adineradas de Suiza, lo que reduciría la recaudación fiscal general. El gobierno suizo instó a los votantes a rechazarla.

Los ciudadanos suizos rechazaron también en referéndum cambiar el actual servicio militar en el país, obligatorio para los hombres, por otro “ciudadano” en el que también fueran convocadas las mujeres y que incluyera labores fuera de la seguridad, como la protección climática o la prevención de desastres.

Un 84,15% de los votantes dijo no a esta propuesta, según el escrutinio final. La iniciativa buscaba “extender la noción de seguridad a otros dominios como la protección del clima, la seguridad alimentaria o la asistencia”, pero el Gobierno y el fragmentado Parlamento (los conservadores tienen el 31%; socialistas, el 20%; liberales y democristianos, 14% cada uno) habían pedido votar contra ella, argumentando que el ejército y los cuerpos de protección civil juegan un papel central en la seguridad nacional.

Los promotores de la organización Por una Suiza que se integra defendían que Suiza no está solo amenazada en el ámbito militar sino también por ciberataques, riesgos de escasez energética o desastres climáticos como el deslizamiento de tierra que este año destruyó un pueblo entero en un valle alpino del país.

