Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos

Los tres mayores receptores de emigrados ucranios, Alemania, Polonia y Chequia, instan a Kiev a buscar remedio a una crisis demográfica que pone en riesgo la defensa del país y su reconstrucción

Alemania, Polonia y Chequia han enviado este otoño señales a Ucrania de que debe contener la salida de refugiados desde sus fronteras hacia Europa. Son los tres Estados del continente que han recibido a más ciudadanos ucranios desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Cada país ha alegado diferentes motivos, pero todos han dado a entender a Kiev que la situación está llegando a su límite.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió el 13 de noviembre al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, que contuviera el éxodo de jóvenes que estaba llegando a su país. “He pedido al presidente ucranio que garantice que los jóvenes varones de Ucrania no lleguen a Alemania en flujos cada vez mayores”, explicó Merz. “Estas personas es mejor que sirvan en su país, allí se les necesita”.

La Comisión Europea reiteró este diciembre que las solicitudes de refugiados ucranios se han disparado este otoño a cifras no vistas desde 2023. La razón, según Bruselas, es el decreto de Zelenski que entró en vigor en agosto y que autoriza a los varones de entre 18 y 22 años a cruzar la frontera.

Hasta ahora, los hombres de esa franja de edad tenían prohibido salir del país mientras estuviese en vigor la ley marcial. La idea del presidente al levantar ese veto era permitir a este grupo que se traslade al extranjero para desarrollar sus estudios superiores, pero el resultado ha sido una fuga de jóvenes que quieren evitar ser alistados. Las estadísticas de la Comisión Europea indican que, mientras el número de mujeres con estatus de refugiadas cayó en octubre un 7%, el de hombres creció por encima del 6%.

El destino favorito de los jóvenes es Alemania, por las ayudas que Berlín concede a los desplazados por la guerra. Desde agosto, la inscripción de hombres ucranios en este país se ha multiplicado por diez.

Alemania es, además, el país que ha recibido más refugiados ucranios en Europa: 1,2 millones, según datos de Naciones Unidas. El siguiente es Polonia, con casi un millón, aunque aquí el total asciende a casi 1,6 millones de ucranios si se cuenta la población previa a la guerra, según estadísticas del Gobierno de Varsovia. El nacionalismo polaco, representado por su presidente, Karol Nawrocki, considera que la migración ucrania es excesiva.

Nawrocki aseguró en noviembre que había renovado por última vez (hasta marzo de 2026) el decreto legislativo que concede subsidios especiales a ucranios en situación de vulnerabilidad, como el desempleo. “La minoría nacional ucrania tiene estos beneficios por tercer año consecutivo y debe ser tratada con respeto, pero debe tener los mismos derechos que el resto de minorías nacionales en Polonia”, avisó el jefe de Estado.

En Chequia también ha habido movimientos en este sentido. Son 400.000 los ucranios que han pedido refugio en este país durante la guerra, y el Gobierno asegura que desde verano la llegada de ucranios se ha duplicado respecto a los meses anteriores. Entre las primeras iniciativas que anunció este otoño el nuevo Ejecutivo checo, liderado por primer ministro euroescéptico y populista de derechas Andrej Babis, está la limitación de los subsidios que reciben los migrantes ucranios.

Los mandatarios de la derecha populista europea utilizan la ola migratoria ucrania para su beneficio político, pero también coinciden con el Gobierno democristiano y socialdemócrata alemán en advertir de que Ucrania necesita, por su propia existencia, frenar la sangría de población. La propia Comisión Europea pidió el pasado junio a los Estados de la UE que impulsaran programas para incentivar el retorno voluntario de ucranios a su país.

Situación catastrófica

La situación demográfica de Ucrania es catastrófica. La guerra ha acelerado una tendencia que empezó con la desintegración de la Unión Soviética y que los expertos vaticinan que irá a peor. La invasión rusa dio la puntilla a Ucrania. Antes del inicio de la guerra, en 2022, la población era de 41 millones: desde entonces, el país ha perdido más de nueve millones de habitantes, el 21% de la población, según las cifras del Fondo Monetario Internacional, que fijan hoy la población en 32 millones.

Vénjamin es un dentista ucranio de 30 años que cruzó ilegalmente este otoño la frontera de su país con Rumania. Pagando a un guía miles de euros (no quiere precisar la cifra, tampoco quiere dar su nombre completo), atravesando los bosques, entró en la Unión Europea. “Enseguida puse rumbo a Alemania, porque hay demanda de profesionales médicos. Quería empezar una nueva vida allí”, cuenta. “Mientras te tomes en serio los cursos de integración y de lengua alemana, tienes derecho a ayuda financiera, ayuda para pagar el alquiler y los servicios básicos”, añade este ucranio que reside ahora en el norte de Alemania.

El portal ucranio de empleo Robota UA publicó este diciembre una encuesta en la que un 71% de las empresas que anuncian ofertas de trabajo aseguran que han sufrido una fuga significativa de trabajadores menores de 23 años. Son más de 150.000 los varones que han abandonado Ucrania desde septiembre por la frontera polaca, según estimaciones de medios polacos a partir de datos de su Ministerio del Interior.

Pesimismo

El destino de Ucrania no solo se libra en el frente de guerra, también en su capacidad de salir a flote en la posguerra. El Instituto de Estudios Demográficos Mijailo Ptuja augura que el futuro pinta mal. En un análisis de este noviembre, su directora, Ella Libánova, calculó que solo regresará un 30% de los expatriados, cuando en 2022 todavía confiaba en que retornaría el 60%.

Hay visiones más optimistas. El pasado octubre fue presentada la última encuesta sobre la diáspora ucrania del centro de estudios demoscópicos Gradus. Según este documento, un 64% de los desplazados al exterior quieren regresar en algún momento futuro a Ucrania. En 2023, el porcentaje era del 75%. La principal razón que esgrimen para querer volver a la patria es la nostalgia (un 69% de los encuestados así lo indican). El principal factor para continuar en el extranjero es la calidad de vida (un 77%).

El problema para Ucrania es que la mayor parte de los desplazados al extranjero son madres con menores de edad y personas jóvenes, es decir, gente con el potencial de adaptarse a una nueva vida lejos de una realidad amenazada por la guerra. De los 5,3 millones de ucranios que han huido de su país a la Unión Europea desde febrero de 2022, un 40% es en este momento menor de edad.

Como subrayaba Libánova, cuantos más años estén los menores escolarizados fuera de su país, más difícil será el regreso de la familia a Ucrania. El Banco Nacional de Ucrania publicó el pasado agosto una actualización de sus previsiones de la vuelta de ucranios en el extranjero y los datos que aportó son desoladores: si en su anterior estimación, en abril, contemplaba el retorno entre 2026 y 2027 de 700.000 ucranios, en agosto el número había caído a 300.000.

Nueva ola tras la guerra

Lo sucedido es una advertencia de lo que puede ocurrir cuando deje de estar en vigor la ley marcial y cientos de miles de hombres quieran salir del país para reagruparse con sus familias en el extranjero. Libánova preveía el 3 de diciembre en el medio LB que por lo menos un millón de hombres abandonarán Ucrania tras la guerra.

Aliona Sorocka tiene 39 años, reside en Cataluña y este diciembre visita Kiev para ver a sus padres durante las fiestas navideñas. “En mi entorno no veo que haya habido un gran aumento de hombres ucranios desplazados”, explica Sorocka, “pero de lo que sí estoy segura es de que, cuando levanten la ley marcial y haya de nuevo libertad de movimientos, en Ucrania no quedará un solo hombre en edad laboral y en edad de servicio militar”.

“El éxodo de hombres será enorme. No puedes pedirles otra cosa, tienen que tirar adelante, rehacer sus vidas”, prosigue Sorocka, empleada en un hotel de la costa catalana. A diferencia de ella, Vénjamin está convencido de que mucha gente regresará a Ucrania cuando termine la guerra. Pero, sobre su futuro, se limita a decir que volver a su patria no está en sus planes.

Sviatoslav tiene 34 años y abandonó Ucrania en 2023. Vive en Portugal y dice que tanto él como su entorno querrían en algún momento regresar a su país. “Pero esto dependería de muchos factores, sobre todo de cómo termina la guerra: sin un acuerdo que dé garantías de seguridad a Ucrania, mucha gente se quedará en Europa porque no quieren pasar de nuevo, en diez años, por una nueva invasión rusa”, afirma.

Sorocka da por descartado volver a su país. “Por mi empleo en España ganó 2.000 euros al mes y por el mismo trabajo en Kiev me darían 300 euros. Además, en España tengo Seguridad Social y mis dos hijos tienen una educación pública de calidad. Esto no será posible en Ucrania, ni ahora ni tras la guerra”.

Viacheslav tiene 22 años, es ingeniero agrónomo y el pasado noviembre explicó a EL PAÍS que antes de cumplir los 23, en 2026, saldría de Ucrania en dirección a España. “No quiero morir en la guerra, tampoco quiero pasarme años en el ejército sin saber cuándo volveré a la vida civil”, afirmaba hace un mes. Esta semana dejará su país para iniciar una nueva vida.