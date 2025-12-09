El populista euroescéptico Andrej Babis, nuevo primer ministro de República Checa

El líder de ANO, Andrej Babis, llegaba este martes a la toma de posesión como nuevo primer ministro checo, en el Castillo de Praga.

El magnate populista Andrej Babis, de 71 años y líder del partido liberal ANO, fue nombrado este martes primer ministro de la República Checa, tras ganar las legislativas de octubre, aliarse con dos formaciones eurocríticas y prometer desvincularse de su empresa para no incurrir en conflictos de interés. “Prometo a todos los ciudadanos que lucharé por sus intereses, no solo en casa sino en todo el mundo”, dijo Babis tras recibir el nombramiento del jefe del Estado, el exgeneral Petr Pavel, en un acto celebrado en el Castillo de Praga, sede de presidencia checa, y televisado en directo.

Pavel espera que, en un plazo de 30 días, Babis lleve a cabo su plan para desligarse completamente del holding agroindustrial Agrofert, con una transferencia a un fondo independiente. El modelo es similar al que aplicaron en el pasado con sus inversiones los primeros ministros británicos Tony Blair, David Cameron y Theresa May.

El jefe de Estado pidió a Babis que se apoye en los vínculos con la Unión Europea (UE) y la OTAN para “de manera constructiva” enfrentar los desafíos que tiene el país en medio de “un contexto económico y de seguridad complejo”. Babis espera que Pavel nombre a los miembros de su Gobierno la semana próxima, momento en que el Ejecutivo asumirá sus funciones y relevará a la coalición de centro derecha saliente, que encabezó durante los pasados cuatro años el conservador Petr Fiala.

El ingeniero industrial Babis también anunció que pedirá el voto de confianza de la Cámara baja el próximo 13 de enero, donde tiene asegurados 108 votos de un total de 200, para ratificar el programa de gobierno, que augura un giro en política exterior, con un acercamiento a las posturas eurocríticas del húngaro Viktor Orbán y el eslovaco Robert Fico.

La revisión del Pacto Verde Europeo, revocando muchas de sus medidas, así como el cuestionamiento de algunos enunciados del pacto migratorio figuraban en el programa electoral con el que Babis ganó las elecciones y con el que va al unísono con sus socios de coalición, los eurocríticos partidos Libertad y Democracia Directa (SPD) y Motoristé sobe (Motoristas Unidos).

Babis espera su apoyo al afrontar una investigación por abusos con fondos comunitarios si el Parlamento le levanta la inmunidad, como pide la justicia checa. El flamante primer ministro ha dejado claro que reducirá el apoyo militar a Ucrania, acercándose a las posturas de los Gobiernos de Eslovaquia y Hungría, claramente contrarios a armar a Kiev, y en favor de un alto el fuego inmediato, pero sin garantías de integridad territorial.