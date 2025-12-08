Trump arremete de nuevo contra Europa: “Debe tener cuidado, va en mala dirección”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este lunes contra la Unión Europea, tres días después de la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional en la que la Casa Blanca profetiza que Europa se enfrenta a la desaparición de su civilización y viene a describir a su aliada como un adversario. “Europa tiene que tener mucho cuidado. Queremos mantener a Europa como Europa. Europa está yendo en mala dirección, y es muy malo para su gente”, ha sostenido en un acto en la Casa Blanca.

Durante el acto, en el que ha anunciado ayudas de 12.000 millones de dólares para el sector agrícola estadounidense, Trump ha contestado a una pregunta sobre la multa de 120 millones de euros impuesta por los reguladores europeos a X, la red social propiedad del magnate tecnológico Elon Musk, aliado del republicano. “Es asquerosa”, ha declarado acerca de la sanción, aunque ha reconocido que no tenía noticias en profundidad sobre ella: “Elon no me ha llamado para que le ayudara con eso”.

Trump también ha asegurado que no entiende cómo los reguladores europeos pueden justificar la medida, que cree que “no es correcta”. E inmediatamente ha lanzado su advertencia al continente: “No queremos que Europa cambie tantísimo. Están yendo en unas direcciones muy malas, y eso es algo muy serio”.

Con estas declaraciones, Trump confirma que respalda por completo el contenido sobre Europa en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el documento en el que, por ley, cada presidente debe presentar sus prioridades geopolíticas de su Administración al comienzo de su mandato. La que ha divulgado la Casa Blanca para este segundo mandato dibuja una Europa en supuesto declive, en riesgo de que la inmigración convierta a sus habitantes de siempre en minoría y en camino de perder su propia civilización. Una Europa a la que critica más, pese a ser teóricamente su mejor aliada, que a la propia Rusia, supuesta potencia hostil.

El documento de la Casa Blanca advierte que sus pronósticos pueden verse cumplidos en cuestión de apenas dos o tres décadas, y llegado ese momento es posible que algunos países europeos hayan dejado de tener “economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables” de Washington.

La multa sobre la que se pronunciaba Trump, anunciada la semana pasada, es la primera sanción de la Comisión Europea bajo el nuevo Reglamento de Servicios Digitales, aprobada en 2022 y que ha ido entrando progresivamente en vigor desde 2023. La antigua Twitter, que ha pasado a denominarse X después de que la adquiriese Musk hace cuatro años, ha sido sancionada con 120 millones de euros por tres vulneraciones de la ley.

Una de esas irregularidades se relaciona con el hecho de que, durante años, Twitter reconociese la identidad de cuentas de personalidades relevantes con una marca azul de verificación. Musk cambió esa política para permitir que cualquier usuario que pagara por el uso de la red social pudiera tener su marca azul. La Comisión encuentra que ese paso hace difícil determinar la autenticidad de las cuentas y de su contenido, y expone a los usuarios a estafas y otras formas de manipulación.

Además, Bruselas ha sancionado a X por falta de transparencia en los repositorios de publicidad (que indican el contenido de los anuncios y quién paga por ellos) y por las restricciones de acceso a instituciones e investigadores a los datos de la plataforma.