Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Donald Trump

Trump arremete de nuevo contra Europa: “Debe tener cuidado, va en mala dirección”

El presidente de Estados Unidos critica la multa europea a X, la red social de Elon Musk

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Washington -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este lunes contra la Unión Europea, tres días después de la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional en la que la Casa Blanca profetiza que Europa se enfrenta a la desaparición de su civilización y viene a describir a su aliada como un adversario. “Europa tiene que tener mucho cuidado. Queremos mantener a Europa como Europa. Europa está yendo en mala dirección, y es muy malo para su gente”, ha sostenido en un acto en la Casa Blanca.

Durante el acto, en el que ha anunciado ayudas de 12.000 millones de dólares para el sector agrícola estadounidense, Trump ha contestado a una pregunta sobre la multa de 120 millones de euros impuesta por los reguladores europeos a X, la red social propiedad del magnate tecnológico Elon Musk, aliado del republicano. “Es asquerosa”, ha declarado acerca de la sanción, aunque ha reconocido que no tenía noticias en profundidad sobre ella: “Elon no me ha llamado para que le ayudara con eso”.

Trump también ha asegurado que no entiende cómo los reguladores europeos pueden justificar la medida, que cree que “no es correcta”. E inmediatamente ha lanzado su advertencia al continente: “No queremos que Europa cambie tantísimo. Están yendo en unas direcciones muy malas, y eso es algo muy serio”.

Con estas declaraciones, Trump confirma que respalda por completo el contenido sobre Europa en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el documento en el que, por ley, cada presidente debe presentar sus prioridades geopolíticas de su Administración al comienzo de su mandato. La que ha divulgado la Casa Blanca para este segundo mandato dibuja una Europa en supuesto declive, en riesgo de que la inmigración convierta a sus habitantes de siempre en minoría y en camino de perder su propia civilización. Una Europa a la que critica más, pese a ser teóricamente su mejor aliada, que a la propia Rusia, supuesta potencia hostil.

El documento de la Casa Blanca advierte que sus pronósticos pueden verse cumplidos en cuestión de apenas dos o tres décadas, y llegado ese momento es posible que algunos países europeos hayan dejado de tener “economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables” de Washington.

La multa sobre la que se pronunciaba Trump, anunciada la semana pasada, es la primera sanción de la Comisión Europea bajo el nuevo Reglamento de Servicios Digitales, aprobada en 2022 y que ha ido entrando progresivamente en vigor desde 2023. La antigua Twitter, que ha pasado a denominarse X después de que la adquiriese Musk hace cuatro años, ha sido sancionada con 120 millones de euros por tres vulneraciones de la ley.

Una de esas irregularidades se relaciona con el hecho de que, durante años, Twitter reconociese la identidad de cuentas de personalidades relevantes con una marca azul de verificación. Musk cambió esa política para permitir que cualquier usuario que pagara por el uso de la red social pudiera tener su marca azul. La Comisión encuentra que ese paso hace difícil determinar la autenticidad de las cuentas y de su contenido, y expone a los usuarios a estafas y otras formas de manipulación.

Además, Bruselas ha sancionado a X por falta de transparencia en los repositorios de publicidad (que indican el contenido de los anuncios y quién paga por ellos) y por las restricciones de acceso a instituciones e investigadores a los datos de la plataforma.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Previamente, trabajó en la corresponsalía del periódico en Asia, en la delegación de EFE en Pekín, cubriendo la Casa Blanca y en el Reino Unido. Siguió como enviada especial conflictos en Bosnia-Herzegovina y Oriente Medio. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Meta accede a que los usuarios europeos puedan limitar la publicidad personalizada en Facebook e Instagram

Silvia Ayuso | Madrid

La UE responde a la estrategia de Trump de impulsar a los ultras: “La amenaza de interferencia política es inaceptable”

María R. Sahuquillo | Bruselas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cargador para iPhone de carga rápida USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador para iPhone de carga rápida USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 38,39€ (30% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 38,39€ (30% DE DESCUENTO)
escaparate
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_