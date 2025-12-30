Carlsen renueva la corona del Mundial Relámpago tras dos remontadas épicas

Carlsen espera el inicio de una de las partidas del Mundial Relámpago en la jornada final, este martes en Doha (Catar

Magnus Carlsen es por 9ª vez campeón del mundo en la modalidad relámpago (tres minutos iniciales por bando). Pero quizá no haya sufrido nunca como este martes en Doha (Catar), donde primero tuvo que lograr cuatro victorias seguidas para entrar en semifinales. Y luego remontar de nuevo en la final contra el uzbeko Nodirbek Abdusattórov. La kazaja Bibisara Assaubáyeva es la nueva campeona femenina.

La situación de Carlsen ya era difícil cuando ocurrió el incidente, en la primera partida (ronda 14 de 19) de la última jornada. La posición que tenía en el tablero con el armenio Martyrosián era de empate objetivo, pero con muy pocos segundos para cada uno (el ritmo del Mundial es 3 minutos por bando más dos segundos adicionales tras cada movimiento). Con sólo cinco segundos, Carlsen derribó varias piezas sobre el tablero al hacer su jugada, empezó a recolocarlas, vio que sólo le quedaban dos segundos, pulsó el reloj y terminó de ubicarlas. El armenio reclamó y los árbitros explicaron al noruego que, de acuerdo con el reglamento, acababa de hacer algo ilegal, que se castiga con la pérdida de la partida. Tras un par de minutos de discusión, Carlsen estrechó la mano de su rival y se marchó.

Pero, una vez más, el ave fénix se rehízo, ganando las cuatro partidas siguientes mientras los dos líderes, Caruana y el francés Maxime Vachier-Lagrave, se dedicaban a hacer tablas sin apenas lucha. Por el contrario, el indio Arjun Erigaisi arriesgaba y ganaba. Finalmente los cuatro clasificados para las semifinales fueron Erigaisi, Caruana, Carlsen y Abdusattórov, quien hizo tablas con el escandinavo en la última.

Abdusattórov eliminó a Erigaisi en semifinales tras vencer en los dos primeros asaltos, mientras Carlsen doblegaba a Caruana en el tercero y cuarto, tras dos empates. El escandinavo se vio sometido a otra prueba muy dura para su resiliencia en la final: perdió la primera partida, y todo indicaba que la segunda se encaminaba hacia un empate inevitable. Pero Carlsen llevó la situación al límite, con cinco segundos para cada uno, y ahí provocó un error decisivo de Abdusattórov, y empató el marcador.

Un momento de la final Abdusattórov-Carlsen del Mundial Relámpago en Doha, este martes Lennart Ootes

Tras arrancar un empate muy luchado en el tercer combate, Abdusattórov tenía la iniciativa de las piezas blancas en el cuarto. Pero Carlsen impuso de nuevo la mezcla de talento descomunal, preparación técnica exquisita, nervios de acero y ansia inquebrantable de ganar para imponerse cuando ambos disponían sólo de tres segundos.

El torneo femenino fue muy emocionante porque, además de las medallas y los premios en metálico, había en juego una plaza para el Torneo de Candidatas (por la clasificación de final de año del Gran Premio, donde mezclan los torneos de ajedrez clásico, rápido y relámpago). Finalmente fue para la kazaka Bibisara Assaubáyeva, ganadora en semifinales de la pujante china Jiner Zhu, y en la final de la ucrania Anna Muzychuk, residente en Valencia.

La actuación de los españoles fue mala. Incluso Jaime Santos (39º sobre 252 participantes tras ganar en la última ronda a una gran estrella, el indio Rameshbabu Praggnanandhaa) pierde puntos Elo en la lista mundial (-5,5). Más abajo, y perdiendo más puntos, quedaron David Antón (68º, -8), Eduardo Iturrizaga (76º, -17,9), Alan Pichot (121º, -27,9), José Carlos Ibarra (205º, -50,1) y Maxim Chigáev (retirado a falta de dos rondas, 230º, -41,5). El saldo femenino también es muy negativo: Sara Khadem (35ª sobre 140, -21,6), Rebeca Jiménez (129ª, -67,6) y Adhara Rodríguez (131ª, +10,8).