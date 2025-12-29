Vídeos de ajedrez | Alan Pichot se resarce con mucho arte
El polaco-argentino con bandera española gana con tanta brillantez como utilidad didáctica a Pranesh, uno de los numerosos jóvenes talentos indios, quien le había ganado de niño
El sacrificio de material para acelerar el desarrollo de las piezas, tener la iniciativa, abrir líneas o atacar en tromba marcó el ajedrez romántico de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero el concepto sigue siendo válido hoy, a pesar de la gran mejora de la técnica defensiva. En la partida de este vídeo, Alan Pichot lo aplica con virtuosismo, gran belleza y valor instructivo. Su duodécima jugada recuerda el estilo de Gari Kaspárov en su juventud o de Magnus Carlsen a partir de 2019, cuando aceptó con agrado la influencia del programa revolucionario AlphaZero.
El instinto artístico de Pichot se puede explicar con eso que llamamos “intuición”. Pero, al menos en ajedrez, la intuición es la memoria inconsciente. Pichot (Buenos Aires, 1998; con raíces familiares polacas, juega con bandera española desde 2023) fue un niño prodigio de éxitos tremendos: por ejemplo, campeón argentino sub-18 a los 12 años y campeón del mundo sub-16 (2014). Las miles de posiciones que pasaron durante la niñez y adolescencia por su cerebro superdotado son la sustancia básica para la obra de arte de este vídeo.
