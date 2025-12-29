Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Ajedrez/El Rincón de los Inmortales

Vídeos de ajedrez | Alan Pichot se resarce con mucho arte

El polaco-argentino con bandera española gana con tanta brillantez como utilidad didáctica a Pranesh, uno de los numerosos jóvenes talentos indios, quien le había ganado de niño

Leontxo García
Leontxo García
Irún -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El sacrificio de material para acelerar el desarrollo de las piezas, tener la iniciativa, abrir líneas o atacar en tromba marcó el ajedrez romántico de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero el concepto sigue siendo válido hoy, a pesar de la gran mejora de la técnica defensiva. En la partida de este vídeo, Alan Pichot lo aplica con virtuosismo, gran belleza y valor instructivo. Su duodécima jugada recuerda el estilo de Gari Kaspárov en su juventud o de Magnus Carlsen a partir de 2019, cuando aceptó con agrado la influencia del programa revolucionario AlphaZero.

El instinto artístico de Pichot se puede explicar con eso que llamamos “intuición”. Pero, al menos en ajedrez, la intuición es la memoria inconsciente. Pichot (Buenos Aires, 1998; con raíces familiares polacas, juega con bandera española desde 2023) fue un niño prodigio de éxitos tremendos: por ejemplo, campeón argentino sub-18 a los 12 años y campeón del mundo sub-16 (2014). Las miles de posiciones que pasaron durante la niñez y adolescencia por su cerebro superdotado son la sustancia básica para la obra de arte de este vídeo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Leontxo García
Leontxo García
Periodista especializado en ajedrez, en EL PAÍS desde 1985. Ha dado conferencias (y formado a más de 30.000 maestros en ajedrez educativo) en 30 países. Autor de 'Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas'. Consejero de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para ajedrez educativo. Medalla al Mérito Deportivo del Gobierno de España (2011).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Vídeos de ajedrez | Gloriosas ventajas de espacio

Leontxo García | Irún

Carlsen recupera con claridad su corona en el Mundial de ajedrez rápido

Leontxo García | Irún

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
  2. La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social
  3. Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
  4. ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
  5. El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_