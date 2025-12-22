Vídeos de ajedrez | Gloriosas ventajas de espacio
Ocho peones contra ocho en campo abierto y una sibilina maniobra decisiva son las dos creaciones en este vídeo, tan bellas como elegantes
La primera de las dos composiciones que se analizan en este vídeo puede parecer una broma a primera vista: ocho peones blancos en la cuarta fila contra ocho negros en la sexta, con los reyes en f1 y f8, respectivamente. Pero, lejos de serlo, esta creación del francés Pierre-Antoine Cathignol (1949) resulta sumamente instructiva sobre cómo aprovechar la ventaja de espacio, además de espectacular.
La otra es una exquisitez del checo Jindrich Fritz (1912-1984), quien asimismo trabaja el tema de la ventaja de espacio, pero con una sutileza tan asombrosa que no dejará indiferente a nadie.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Boleto de avión y 3.000 dólares: Estados Unidos aumenta los incentivos para que los migrantes se autodeporten antes de fin de año
La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor pelotazo de la trama Púnica
El Gobierno mexicano usará agua de Nuevo León y Chihuahua para pagar el adeudo a Estados Unidos
Trump tumba el principal parque eólico marino de Iberdrola en EE UU
Lo más visto
- Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”