Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Ajedrez/El Rincón de los Inmortales

Vídeos de ajedrez | Gloriosas ventajas de espacio

Ocho peones contra ocho en campo abierto y una sibilina maniobra decisiva son las dos creaciones en este vídeo, tan bellas como elegantes

Leontxo García
Leontxo García
Irún -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La primera de las dos composiciones que se analizan en este vídeo puede parecer una broma a primera vista: ocho peones blancos en la cuarta fila contra ocho negros en la sexta, con los reyes en f1 y f8, respectivamente. Pero, lejos de serlo, esta creación del francés Pierre-Antoine Cathignol (1949) resulta sumamente instructiva sobre cómo aprovechar la ventaja de espacio, además de espectacular.

La otra es una exquisitez del checo Jindrich Fritz (1912-1984), quien asimismo trabaja el tema de la ventaja de espacio, pero con una sutileza tan asombrosa que no dejará indiferente a nadie.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Leontxo García
Leontxo García
Periodista especializado en ajedrez, en EL PAÍS desde 1985. Ha dado conferencias (y formado a más de 30.000 maestros en ajedrez educativo) en 30 países. Autor de 'Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas'. Consejero de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para ajedrez educativo. Medalla al Mérito Deportivo del Gobierno de España (2011).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Vídeos de ajedrez | Anand arrolla a Ivanchuk

Leontxo García | Marbella

Vídeos de ajedrez | Los conejos mágicos de Vladímir Korólkov

Leontxo García | Irún

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
  2. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  3. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  4. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_