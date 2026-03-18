Desalojadas 30 personas de una piscina de Rubí (Barcelona) por una reacción de productos tóxicos

Los Bomberos de la Generalitat han desalojado a 30 personas de la piscina municipal de Rubí (Barcelona) porque una mezcla accidental de productos tóxicos ha afectado a los usuarios en el agua de la piscina pequeña de la instalación. Algunos de los presentes han sufrido mareos o vómitos. El SEM ha atendido a 22 personas con 11 ambulancias, la mayoría niños que estaban en clases para aprender a nadar. Del total de atendidos, 14 afectados leves han sido dados de alta en el mismo equipamiento. Los otros ocho, todos menores, han sido trasladados a un ambulatorio de Rubí (dos), dos a la Mútua de Terrassa, dos al Consorcio Sanitario de Terrass, dos al hospital Parc Taulí.

Los bomberos han explicado que la situación sde toxicidad se ha producido en el agua, por la “mezcla mal realizada” de productos. Para frenar la situación se ha procedido a vaciar la tubería de acceso de estos productos, hasta restablecer los valores correctos del agua. Los testimonios han explicado a TV-3 que ha habido momentos de cierto nerviosismo inicialmente, por ser los afectados menores y desconocer la gravedad de la fuga y sus efectos.

La fuga tóxica no ha afectado al exterior de la piscina municipal de Rubí, según informan los Bomberos en las redes sociales. Siete dotaciones del servicio se han desplazado a la localidad de la comarca del Vallès Occidental para atender esta emergencia. Tras evacuar a las personas que había en el equipamiento, han procedido a ventilarlo.