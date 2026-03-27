El PP llama a Koldo, Ábalos y Puente a la comisión de investigación del accidente de trenes de Adamuz en el Senado

El accidente de trenes de Adamuz será objeto de debate en las próximas semanas en el Senado, donde a finales de abril echará a andar la comisión de investigación impulsada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara alta. Los populares han presentado este viernes su primer plan de trabajo, que incluye llamar a comparecer tanto al exministro José Luis Ábalos como a su exasesor Koldo García —ambos imputados y en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción—, y al actual ministro de Transportes, Óscar Puente. La formación de Alberto Núñez Feijóo los citará para ser interrogados en sede parlamentaria por la tragedia ferroviaria de Córdoba que dejó 46 víctimas mortales más el fallecimiento de un maquinista de Rodalies.

“Vamos a seguir el rastro del dinero. Hasta el final. Vamos a pedir toda la documentación”, ha asegurado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, este viernes, en rueda de prensa. Se espera que las primeras comparecencias comiencen a finales de abril. Tanto Ábalos como Koldo y Puente ya han sido interrogados en el Senado a petición del PP en la comisión que indaga en los presuntos delitos de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia. Y ahora tendrán que desfilar por la comisión de Adamuz, al ligarlos el PP con los problemas en las infraestructuras ferroviarias. “Las instituciones europeas ya han iniciado una investigación. Y no lo hacen de manera rutinaria como insinuó Puente, solo investigan si observan indicios delictivos. Y también lo haremos desde España”, ha añadido la senadora popular.

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para analizar si en las obras de las vías de Adamuz (Córdoba), se pudieron malversar fondos de los 111 millones de euros que concedió la Comisión Europea para renovar ese tramo Madrid-Sevilla. La Audiencia Nacional ha designado ya al juez José Luis Calama como magistrado de garantías para supervisar esta causa que transcurre, de momento, en paralelo a la que ya había iniciado un juzgado de Montoro y que busca determinar el motivo del descarrilamiento del tren Iryo que chocó con un Alvia que viajaba en sentido contrario.