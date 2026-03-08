Localizado el cadáver del hombre desaparecido el viernes en Llinars del Vallès

La víctima, de 69 años y vecino de Mollet del Vallès, llamó desde el interior del coche donde quedó atrapado por el agua para pedir ayuda

Los equipos de emergencias que desde el viernes buscaban a un hombre arrastrado por el agua, en pleno temporal de lluvia, por una riera en Llinars del Vallès (Barcelona) han localizado este domingo el cadáver en el cauce del río Mogent. Los Bombers de la Generalitat han informado de que, a falta de confirmaciónde la identidad del cuerpo hallado en el río, todos los indicios apuntan a que se trata del hombre de 69 años que desapreció el viernes, sobre las dos de la tarde, cuando su coche fue arrastrado por el agua.

El vehículo fue encontrado poco después a un kilómetro y medio, aproximadamente, del lugar en el que fue alcanzado por la corriente, pero en su interior no estaba el hombre. La víctima, de 69 años y vecino de Mollet del Vallès (Barcelona), llamó desde el interior del coche a un familiar para pedir ayuda antesde desaparecer en el cauce del río Mogent.

Lluvias intensas, pantanos a tope

La borrasca Regina ha descargado lluvias en amplias zonas de Cataluña en algunos casos superiores a 250 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado la crecida de los ríos en Girona, en algunos puntos hasta el umbral de peligro por desbordamiento. Los principales pantanos de esta zona, que hace un año apenas estaban vacíos, se encuentran ahora prácticamente llenos y desembalsando grandes cantidades de agua.

El nivel de los ríos Ter y Muga, en la provincia de Girona, sigue siendo muy alto en algunos puntos. La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha informado de que ese nivel es especialmente peligroso en Sant Joan de les Abadesses, donde a primera hora llevaba 85 metros cúbicos. El desembalse del pantano de Susqueda (Girona), que ha superado el 100% de su capacidad, ha provocado además que el cauce del Ter a su paso por La Cellera de Ter se sitúe en nivel de alerta, con un caudal de 208 metros cúbicos por segundo y la tendencia a seguir creciendo porque el pantano debe continuar desembalsando agua.

El pantano de Foix, en la provincia de Barcelona, también ha empezado a desembalsar agua al haber alcanzado su máxima capacidad, por lo que la ACA ha pedido prudencia a los vecinos de los municipios situados rió abajo. El embalse, que sirve para regular el caudal del río Foix, está liberando 1,26 metros cúbicos por segundo, de los que 0,26 salen al río a través del aliviador de la infraestructura.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), por su parte, ha informado de que se puede dar la crecida súbita por las lluvias que caen en el sur de Cataluña en caudales menores de las comarcas del Baix Ebre, Ribera d’Ebre y Montsià.