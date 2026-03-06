​Cataluña activa alertas por riesgo de inundaciones

El caudal de diversos ríos como el Ter, la Muga y el Fluvià, en la provincia de Girona, son este viernes muy superiores a lo habitual y la Agencia Catalana del Agua (ACA) alerta que se pueden producir inundaciones especialmente en el río Ter en Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) y en el río Ges en Torelló (Osona). Habían llegado a 68’2 m3/s y 83’1 m3/s, con un peligro muy alto de desbordamiento. Precisamente estas dos ubicaciones presentan umbrales de alerta o de peligro de desbordamiento en función de la lluvia que cae de forma continuada en la zona y se prevé que se prolonguen como mínimo hasta el sábado. La importante cantidad de nieve acumulada en las cabeceras del Ter y el Llobregat también ha ayuda a incrementar el caudal de estos ríos, teniendo en cuenta que el terreno está saturado de agua por la lluvia caía durante horas. A la espera de ver el avance de este nuevo temporal de levante, Protección civil de la Generalitat pide prudencia y evitar los accesos a ríos, rieras, paseras y puntos bajos.

Cataluña sufre episodios continuados de lluvias desde el pasado mes de diciembre y por ello las reservas de las cuencas internas estaban casi al máximo de sus capacidades, a un 93%. Por ello se decidió desembalsar los pantanos de Darnius, Boadella, La Baells, Foix y Susqueda. Desde este viernes y durante el fin de semana se esperan lluvias intensas y continuadas en las cabeceras, por este motivo desde el ACA ya el pasado martes se decidió desembalsar 60 m3/s en Susqueda. Esta cantidad se ha disminuido a 30 m3/s el mediodía de este viernes, para evitar añadir más caudal porque las intensas lluvias caídas estaban afectando ya al curso medio y bajo del río Ter.

Des de Emergencias se pide a la ciudadanía estar especialmente alerta en las zonas donde hay más peligro, a parte del Ter y el Ges, también se alerta sobre el caudal del río Brugent en Amer (Selva) que ha llegado a 34’4 m3/s, y ha superado el umbral de peligro, la Muga en Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) o el Fluvià en Serinyà (Pla de l’Estany). Desde el CECAT alertan que debe estarse pendiente de la evolución de las lluvias que deben caer como mínimo hasta mañana.

Las intensas precipitaciones también han obligado a cortar el mediodía de este viernes la GIV-6226 en Garrigàs (Alt Empordà) y la GI-552 en Riells i Viabresa (Selva) por inundaciones de las calzadas. Además debido a desprendimientos se ha cortado un carril cortado y paso alternativo en ela N-260 en Riudaura (Alt Empordà) y en la GI-543 entre Espinelves (Osona) y Arbúcies (Selva).

Desde su cuenta oficial de “X” el president Salvador Illa también ha hecho este viernes varios llamamientos “a la prudencia y a la precaución” ante el episodio de lluvias intensas que se esperan en Cataluña durante los próximos días y ha pedido a la población que siga los consejos y recomendaciones del Centro de Emergencias de Cataluña (CECAT).