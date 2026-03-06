La semana se despide con lluvias y nevadas abundantes en buena parte del país
La Aemet activa avisos naranjas en Granada, Almería, Barcelona, Girona y Murcia por precipitaciones acumuladas y mala mar
El tiempo se mantendrá inestable este viernes en la Península y Baleares, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Caerán lluvias abundantes en el Cantábrico, el nordeste peninsular y en sus zonas aledañas, que pueden provocar inudaciones. Es probable que haya una gran capa de nieve en la cordillera Cantábrica, el Sistema Central y especialmente copiosas en las sierras Béticas. La agencia ha activado avisos naranjas en Granada, Almería y Murcia por acumulación de nieve. Barcelona y Girona también se encuentran en nivel naranja por acumulación de lluvias, y las costas de Almería y Murcia por mala mar.
Podrán darse chubascos fuertes en el cuadrante nordeste, la fachada oriental y Estrecho. Aunque hay incertidumbre en las predicciones, no se descartan en el centro, y en el área mediterránea podrán venir acompañados de alguna tormenta. En Canarias, las precipitaciones serán abundantes en el norte de las islas montañosas.
La cota de nieve se situará en torno a los 1.100 metros, incluso de forma puntual a 900 metros en el noroeste y tercio sur peninsular. Quedará por encima de los 1.600 en el resto. Se esperan brumas y nieblas en entornos de montaña y zonas de sierra de los prelitorales. También durante la mañana en Baleares.
Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, notablemente en el área cantábrica y la Ibérica norte; solo ascenderán ligeramente en el extremo oriental. En cuanto a las mínimas, bajarán en la mitad sureste peninsular y tendrán pocos cambios en el resto, excepto por algunos ascensos en la meseta Norte. En Baleares y en Canarias las temperaturas descenderán ligeramente. Se esperan heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña. Además, soplarán rachas de viento muy fuerte en el norte de Castilla y León, el litoral de Galicia, en el Estrecho y Alborán.
☔️ Lluvias abundantes este viernes en zonas del norte y este peninsular. Acumulados importantes en el norte de Cataluña, que pueden provocar algunas inundaciones.— AEMET (@AEMET_Esp) March 6, 2026
☃️ Nevadas en las montañas, especialmente copiosas en el sistema Bético.
Consulta avisos en vigor en web y app. pic.twitter.com/mCzBk062TR
El sábado llegará con lluvias en amplias zonas de la Península y Baleares, aunque quedarán libres Galicia, Extremadura y Andalucía occidental, según adelanta el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Las precipitaciones más abundantes se registrarán en el este de Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana y en el Cantábrico oriental. También podría haber chubascos fuertes en el nordeste y en Baleares. Nevará a partir de unos 1.200 metros, con intensidad en el entorno de las Béticas, en el sur del sistema Ibérico, también en el sistema central y en los Pirineos. Las temperaturas máximas subirán pero a la noche serán algo más bajas, con heladas en entornos montañosos.
El domingo se reducirá un poco la inestabilidad, “aunque se mantendrán las lluvias en el extremo norte peninsular y en la mitad oriental, sin descartar algún chubasco fuerte, pero ya menos probable intenso que en días anteriores”, detalla Del Campo. Nevará a partir de los 1.500 metros con temperaturas nocturnas más bajas y las diurnas sin grandes cambios, aunque subirán en el noroeste y Mediterráneo. Helará en zonas de montaña y en áreas de la meseta al mediodía “a duras penas se llegará a 12 grados Celsius”. En las horas centrales del día el ambiente será frío para la época del año, “temperaturas más invernales que primaverales”, concluye el portavoz.
