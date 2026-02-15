Cataluña abre el proceso para proteger y ordenar su amenazada costa ante el cambio climático

La Generalitat de Cataluña se propone proteger y ordenar su amenazada costa ante el cambio climático. Para ello, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha anunciado este domingo en El Vendrell (Tarragona) la publicación del documento de objetivos del futuro Plan de protección y ordenación del litoral catalán (PPOL). Un trabajo a medio plazo, que contará con la participación de los agentes de la costa catalana para garantizar la resiliencia en el horizonte 2100 de una franja de 692 kilómetros, donde más de la mitad son acantilados o costa baja, el 22% playas urbanas, el 17% playas naturales y el 5%, puertos. El punto de partida es la constatación de que el litoral está amenazado y algo hay que hacer para protegerlo, tanto si se trata de playas, como de urbanizaciones, viviendas, infraestructuras o actividades económicas. La idea es que se impliquen la propia Generalitat, pero también el Ministerio de Transición Ecológica, los Ayuntamientos, particulares, empresarios y entidades.

El reto es complejo, porque la costa catalana representa un 7% del territorio, concentra el 42% de la población y en verano aumenta en siete millones de personas, porque el litoral representa el 75% de la oferta turística. El plan abasta todo el largo de la costa, la zona de influencia del llamado dominio público marítimo-terrestre y las playas y hasta 22 kilómetros mar adentro. El calendario previsto contempla el proceso participativo este año, aprobar inicialmente el plan en 2027 y definitivamente en 2028. “Este plan es una herramienta sin precedentes en Cataluña”, ha dicho la consejera, celebrando que busque “una gestión integrada y una mirada conjunta” de la que la costa carecía, en un momento, además, de emergencia climática.

A priori, no hay recetas genéricas. Más bien habrá soluciones locales. Trajes a medida que pasen por analizar las competencias en cada caso y coordinar estrategias. Pueden pasar por levantar cemento, como se ha comenzado a hacer en Calafell; por renaturalizar, como se está haciendo en otras playas con sistemas dunares; por adaptar infraestructuras existentes al embate de los temporales, como en el Fòrum de Barcelona. O intervenir en la costa y tierra adentro, como en Alcanar, donde se derribarán viviendas, pero también se busca minimizar los efectos de los barrancos tras episodios de tormenta.Los principales mandatos de la que será una hoja de ruta son abordar fórmulas de adaptación de la costa a los riesgos climáticos, desplegar infraestructura verde y mejorar la gobernanza de la costa. Los objetivos concretos son reducir los riesgos del litrosl, recuperar ecosistemas y paisajes de costa, compatibilizar las actividades económicas con la conservación del medio, mejorar la gobernanza y generar conocimientos.

Se trabajará dividiendo el litoral en pequeñas unidades y durante el proceso se elaborarán 12 instrumentos que se pondrán a disposición de todas las administraciones y agentes, ha explicado la consejera. Entre estos instrumentos figuran “rutas de adaptación” con las soluciones que se podrían aplicar; una guía para la gestión de usos y actividades; una red de protección y restauración de la infraestructura verde de la costa; un mapa de accesibilidad al litoral (caminos de ronda o transporte público) para ir reduciendo el acceso en coche, o la actualización del catálogo de playas.

El documento de partida propone cinco escenarios de futuro para comenzar a debatir. Uno sería “transformar para continuar”: intervenir en los procesos naturales, pero con soluciones artificiales, y si hiciera falta, derribar. El segundo sería renaturalizar, volver al “litoral de antes”. El tercero, liberar espacios ahora ocupados para que la naturaleza se regenere por sí misma. El cuarto sugiere “un litoral elástico”, con usos mixtos entre naturaleza y sociedad. Y el quinto, que la actividad en el litoral fuera “regenerativa”.