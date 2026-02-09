Así quedará el litoral de Barcelona que falta por urbanizar: un paseo frente al mar y usos deportivos y culturales

Casi veinte años después de construirse, Barcelona ha decidido qué quiere hacer con la gigantesca plataforma de cemento que tiene en primera línea de mar, entre el parque del Fòrum y las playas, y donde el ex alcalde Joan Clos planeó ubicar un zoo marino. El alcalde, Jaume Collboni, acompañado de su número dos, Laia Bonet, el concejal de Sant Martí, David Escudé, y la arquitecta jefa, Maria Buhigas ha explicado el proyecto ganador para finalizar la transformación de su frente marítimo: será una mixtura de usos deportivos y para espectáculos, y estará rodeado, frente al mar, del paseo que conectará con el parque del Fòrum.

Collboni ha definido el proyecto de “histórico”: culmina siete kilómetros lineales de playas y “funde los barrios, el frente marítimo y las playas, un entorno que era hostil”. “Dentro de cuatro o cinco años se podrá caminar desde la nueva bocana del puerto hasta el Fòrum”, ha celebrado, destacando que la intervención está pensada “para afrontar los fenómenos extremos del cambio climático”. Lo que no tiene por ahora el espacio es nombre, más allá de la denominación popular de “plataforma marina”.

El equipo formado por Esteyco y Estudi Martí Franch (EMF) redactará el proyecto de urbanización del singular espacio, de casi 13 hectáreas. Aquí confluyen el paseo marítimo, la Rambla Prim y el corredor que unirá, en un recorrido bordeando la plataforma, las playas de Barcelona, la desembocadura del Besòs y Sant Adrià. La propuesta se llama Delta Prim y plantea un espacio donde en una punta se ubica el campo de futbol Agapito Fernández, una zona deportiva y un segmento de espacio libre para alojar actividades. El paseo discurrirá por el exterior. En los próximos años las obras supondrán un gasto de 10 millones de euros anuales.

Imagen virtual del futuro parque y plataforma que culminará el litoral de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona

Hasta la fecha, la plataforma ha sido gestionada por la empresa municipal BSM que la ha alquilado a empresas como el Cirque du Soleil, o la ha cedido para las fiestas de La Mercè, la Feria de Abril o festivales como el Primavera Sound.

De hecho, las obras para convertir una zona donde hasta hace bien poco había aparcamientos informales en un parque pensado para la práctica del deporte comenzaron en julio de 2025. Hasta ahora se han centrado en el paseo de la Mar Bella, y está previsto que terminen en primavera de 2027, antes de las elecciones. En la zona habrá espacios de paseo, de estancia, sombra, vegetación, miradores y equipamientos. Las playas de Barcelona suman cinco millones de visitantes al año: “Es el gran parque de la ciudad”, ha presumido el alcalde.

En una segunda fase se urbanizará la plataforma marina, el último ámbito donde se intervendrá, completando el frente marítimo. Hace casi un año y medio el consistorio ya anunció que a la plataforma se trasladaría el campo municipal Agapito Fernández, pero faltaba definir el resto de usos y la ubicación del paseo. El entorno de la plataforma se materializará con taludes y desniveles adaptados a los espacios ya existentes, al tiempo que permitirá disfrutar de las vistas.

La plataforma donde debía ubicarse el zoo marino fue un proyecto de cifras mareantes, de cuando igual daba una hectárea de cemento de más que una de menos, aunque se tuviera que ganar al mar. El espacio ocupa 230.000 metros cuadrados, se emplearon 360.000 metros cúbicos de tierra, en parte procedente de las obras del Fòrum, 7.500 bloques de hormigón para hacer los espigones que la protegen... y una inversión pública de casi 30 millones de euros (el total previsto para el zoo era de 200 millones). Las obras terminaron en 2007.