Junts marca perfil con el burka pero aparca el veto al resto de velos en la escuela

La frustrada votación en el Congreso sobre la prohibición del burka y el niqab ha reabierto ese debate en Cataluña, con una de las comunidades musulmanas más grandes de España. El Govern de Salvador Illa apuesta ahora por estudiar el tema, aunque con calma y sin dejar que los de Santiago Abascal -la formación que promovía la iniciativa- y el PP marquen el ritmo del debate. Junts per Catalunya, que comparte la idea de prohibir esas prendas en el espacio público, aprovecha la situación para marcar perfil tanto en las Cortes como en la Cámara catalana. La formación de Carles Puigdemont ha presentado un texto alternativo al de Vox, pero el articulado descafeína la posición oficial del partido, que aboga por vetar cualquier velo en el ámbito escolar.

“El posicionamiento de Junts es clarísimo: ni burka ni Vox”, defendió ayer la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, tras registrar su proposición de ley. “Queda prohibida la utilización en el espacio público de prendas o elementos que cubran total o sustancialmente el rostro e impidan o dificulten de forma relevante la identificación de la persona”, dice el articulado, que después hace referencia específica al niqab y al burka, los velos islámicos integrales que cubren el rostro. El texto entiende que esta prohibición aplicaría también a los medios de transporte, dependencias administrativas y equipamientos abiertos al público.

Con su propuesta alternativa, la formación catalana busca escapar de la telaraña puesta por Vox y marca perfil propio en un momento en el que la xenófoba Aliança Catalana también le va a la zaga en las encuestas. Junts intenta elevar su pugna por la bandera del control sobre la inmigración, que libra contra esas formaciones y el PP, mediante el intento de cesión de esa competencia e formulando un planteamiento sobre el uso del velo alejado de la vertiente puramente punitiva y racista. El texto de Vox, por ejemplo, hablaba de “prendas islámicas”, algo que Nogueras recordó no pasaría los filtros de la UE.

En el pasado, votaciones forzadas por la formación de Sílvia Orriols en el Parlament le habían obligado a hacer público su posicionamiento sobre el uso del velo islámico. En mayo pasado, los de Puigdemont votaron en contra de la propuesta de Aliança pero querían dejar claro que compartían la preocupación y fracasó la propuesta de instar al Congreso a que lo regulara. La conferencia municipalista del partido se inclinó entonces por prohibir el niqab y el burka en el espacio público pero también cualquier tipo de velo en los centros educativos, argumentado que esa prenda viola el derecho a la no discriminación de los menores, y el uso de burkini en las playas y piscinas.

De ahí que llame la atención que Junts no aproveche su proposición de ley presentada ayer para incluir todos sus postulados. El portavoz del partido en el Parlament, Salvador Vergès, quitó ayer hierro a esa decisión, y reafirmó la hoja de ruta ideológica de su partido. El equipo de Madrid, aclaró, considera que lo que ahora toca es centrar el debate en el niqab y el burka, como respuesta a Vox. Fuentes del partido insisten en que, además, este debate está íntimamente ligado a la seguridad y, por tanto, la cuestión del uso en la escuela debe disgregarse. Muestra de eso es que la ley sí incluye una disposición adicional la “delegación de competencias en materia de seguridad e identificación de personas a la Generalitat”, un punto que complica buscar el voto de otras bancadas.

El debate sobre el velo islámico en Cataluña lleva años sobre la mesa y los intentos municipales para regular su uso siempre han topado con el muro competencial. En 2013, la sentencia del Tribunal Supremo sobre una ordenanza del Ayuntamiento de Lleida, entonces en manos socialistas, dejó claro que sólo el Ejecutivo central tiene la potestad para vetar las prendas en el espacio público, al considerar que entraban en el ámbito de la libertad religiosa. Junts, de momento, consigue abanderar el debate y encausarlo lejos del alcance de Aliança, sin representación en las Cortes. La decisión del Alto Tribunal tumbó la legislación de otros municipios que habían seguido la senda de Lleida.

La votación en el Congreso, sin embargo, ha obligado a reaccionar al Ejecutivo de Salvador Illa. Su portavoz, Sílvia Paneque, ha convenido que se debe abordar ese debate aunque no a “remolque” de las propuestas de otros grupos y del ruido de “Vox”. “Hay una inquietud a nivel social y hay que abordarlo”, ha afirmado señalando que en función de cómo se enfoque puede contribuir a la confrontación.

Vergés no ha querido desvelar si Junts intentará ahora legislar desde el Parlament sobre los velos, algo que sí quiere hacer el PP. El portavoz de esa formación en la Cámara catalana, Juan Fernández, ha anunciado que su partido registrará una proposición de ley para prohibir el velo integral en el espacio público. Se trata, sin embargo, de un texto de alcance limitado, pues se limitará a instar al Congreso a que legisle. “El PP quiere liderar en Cataluña la prohibición de estos velos en los espacios públicos”, aseguró Fernández. ERC se ha mostrado abierta al debate, aunque el propio Oriol Junqueras señaló el pasado lunes la contradicción de que quienes promueven esas iniciativas no tengan reservas en ir a países donde se impone algún tipo de velo, en referencia a la visita del expresidente José María Aznar al rey emérito Juan Carlos I.

Está por verse cómo Aliança intenta retoma la iniciativa en un terreno muy pantanoso para un Junts muy preocupado por el impacto de los de Orriols de cara a las próximas elecciones municipales. Por lo pronto, la líder del partido xenófobo tiró ayer de ironía cuando fue preguntada sobre el veto a los velos integrales, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona “¿En este sentido estamos adelantados, no? Somos pioneros”, ha dicho tras recordar que su partido ya había llevado esa votación al Parlament. “Mucha gente que vive, nace y trabaja en Cataluña y nunca serán catalanes”, apostiló.