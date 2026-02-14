Aznar publica una foto con Juan Carlos, “rey de la democracia y las libertades”

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha publicado en su cuenta de Instagram una foto con el rey Juan Carlos acompañado de un escueto comentario: “Reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España”. Aznar no especifica ni cuándo ni dónde fue tomada la imagen, aunque por el aspecto de ambos parece muy reciente.

Al mismo tiempo, el periodista de la Cope Carlos Herrera ha divulgado este sábado un mensaje que, según dice, le ha enviado el monarca emérito, en el que asegura que se encuentra “excelentemente bien” de salud. Los comentarios sobre la salud de Juan Carlos I, que el pasado enero cumplió 88 años, se habían disparado a raíz de su ausencia, hace un mes, en el funeral de su cuñada Irene de Grecia. Entonces se informó que los médicos le habían recomendado que no se expusiese al largo viaje desde Abu Dabi.

En el mensaje difundido por Herrera, sin embargo, el monarca asegura: “Pronto volveré a visitar España”. Y se declara “feliz”. Afirma que solo padece “los problemas de achaques normales” de su edad. Muestra su agradecimiento “a todos los que se han preocupado” por su salud y remacha: “Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien”.

Juan Carlos I ha sido excluido de todos los actos oficiales celebrados para conmemorar el 50º aniversario del fin de la dictadura y la restauración de la Monarquía. Tampoco estará presente el próximo martes en otro acto, con la presencia de los Reyes, que conmemorará en el Congreso la “Constitución más longeva” de la historia española.