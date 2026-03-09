Sentenciado un mexicano a cinco años de prisión en Estados Unidos por tráfico de personas para el Cartel del Noreste

La Fiscalía del distrito sur de Texas ha dado a conocer que Alejandro Hernández-Alcudia, de 24 años, se declaró culpable por ingresar inmigrantes indocumentados a través de la frontera, que resultó en la muerte de uno de ellos

La Fiscalía del distrito sur de Texas ha dado a conocer la sentencia a 70 meses de prisión en Estados Unidos, algo más de cinco años, para un ciudadano mexicano por tráfico de personas para el Cartel del Noreste (CDN). La dependencia local del Departamento de Justicia estadounidense afirma, a través de un comunicado publicado este lunes, que Alejandro Hernández-Alcudia, de 24 años, se declaró culpable en noviembre pasado por su vinculación en el ingreso de inmigrantes indocumentados a través de la frontera, que resultó en el fallecimiento de uno de ellos.

En su sentencia, la jueza Diana Saldana ha detallado que la investigación reveló que Hernández-Alcudia estuvo involucrado en el tráfico de personas durante al menos tres meses como guía. Asimismo, ha dictaminado que se espera que el sancionado se enfrente a un proceso de deportación tras su encarcelamiento.

Según el comunicado, el 1 de agosto de 2025 las autoridades estadounidenses detuvieron a cuatro inmigrantes indocumentados que caminaban por el El Cenizo, una ciudad pequeña situada en el condado de Webb, en Texas, muy cerca de la frontera con México. Hernández-Alcudia facilitó que el grupo cruzara el Río Bravo en balsa ese mismo día y luego continuó guiándolos por tierra. De acuerdo con el testimonio de los otros tres sobrevivientes, se quedaron sin agua aproximadamente cinco horas antes de ser detenidos. Cuando uno de ellos empezó a encontrarse mal, el coyote, como se les llama a los traficantes de personas, le indicó que se sentara para descansar, abandonándolo para continuar el camino con el resto del grupo.

Cuando se acercaron las fuerzas del orden fronterizas de EE UU, Hernández-Alcudia ordenó al grupo que huyera y corrió en dirección opuesta para evitar ser detenido. Tras la aprehensión del grupo, los elementos de seguridad localizaron al fallecido, un ciudadano mexicano de 37 años que murió a causa de un golpe de calor. Los registros muestran que las temperaturas oscilaron entre los 34 y los 41 grados durante el tiempo en que el grupo atravesó la frontera. Al dictar sentencia, la jueza señaló que el sentenciado tomó la decisión deliberada de abandonar a la víctima, lo que resultó en su deceso.

Hernández-Alcudia admitió haber recibido órdenes de un individuo vinculado al CDN. Además, reconoció haber recibido pagos para contrabandear inmigrantes indocumentados a través del Río Bravo y guiarlos por la zona conocida como la Maleza. Según información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la región de la Maleza del sur de Texas es un ecosistema denso, árido y espinoso que se extiende desde las colinas hasta el valle del Río Bravo, caracterizado por mezquites, acacias y tunas. Es un paisaje desafiante, semitropical y a menudo peligroso tanto para la fauna silvestre como para los viajeros, debido a las altas temperaturas y el terreno accidentado.

Según el Departamento del Tesoro de EE UU, el CDN es una organización terrorista violenta con sede principalmente en los Estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Durante décadas, ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, como fentanilo, metanfetamina cristal, heroína, marihuana y cocaína. También participa en la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas y el secuestro extorsivo. Este grupo delictivo es conocido por operar en ambos lados de la frontera con Estados Unidos.