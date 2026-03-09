El 85, uno de los fundadores del Cartel Jalisco, se declarará culpable en Estados Unidos

Érick Valencia Salazar llega a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. Es uno de los 29 narcos enviados por México en febrero

Uno de los fundadores del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización del narcotráfico más importante y poderosa de México, se declarará culpable ante la Justicia estadounidense. Erick Valencia Salazar, alias El 85, tendrá su próxima audiencia en la corte federal de Washington programada para el 7 de abril donde se concretarán los detalles del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, según ha confirmado este lunes el periódico mexicano Milenio.

Otros capos de la droga mexicanos ya recurrieron a esta estrategia que les permite obtener beneficios penales, como hizo recientemente Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del Cartel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán.

El 85 formó parte de la remesa de 29 narcotraficantes que el Gobierno mexicano envió a Estados Unidos el pasado febrero, como parte de un acuerdo de cooperación internacional con Estados Unidos. El histórico traslado y la entrega formal se llevó a cabo con autoridades en las ciudades estadounidenses de Chicago, Houston, McKinney, Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains.

Noticia en desarrollo...