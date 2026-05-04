El envío de remesas a México se recupera y avanza 1,4% en marzo de 2026

El envío de remesas a México se ha recuperado en marzo de 2026. La principal fuente de divisas del país registró un avance anual de 4,9% con un total de de 5.394 millones de dólares en el tercer mes del año, de acuerdo al más reciente informe del Banco de México (Banxico) publicado este lunes.

Se trata del segundo mes de incremento de envío de divisas al país, una de las principales fuentes de ingresos monetarios de México, luego de que se presentaran dos meses de caídas consecutivas al inicio de año y un periodo de nueve meses de descensos el año pasado.

En el tercer mes de 2026 los ingresos por remesas crecieron a una tasa mensual de 1,2%, mientras que en el primer trimestre, el monto acumulado de las remesas enviadas por connacionales fue de 14.457 millones de dólares, cifra ligeramente mayor a los 14.254 millones de dólares registrado en el primer trimestre de 2025 y que implicó un alza anual de 1,4% en este periodo. Este monto constituye una cifra sin precedentes para un mes de marzo desde 1995, cuando el banco central comenzó el registro de remesas.

Los paisanos que envían dinero, principalmente desde Estados Unidos, han enviado más dinero, pero con menos frecuencia. Según el reporte de Banxico, en marzo se registraron 12,9 millones de transacciones, con un envío promedio de 417 dólares, en contraste con los 395 dólares que enviaron en febrero. Se trata de una contracción de 3,6% en el número de envíos y un incremento de 8,9% en el monto de la remesa promedio.

Los connacionales prácticamente le han dicho adiós al manejo en efectivo. En el primer trimestre de 2026, el 99% del envío de remesas se efectuó a través de transferencias electrónicas, con un total de 14.311 millones de dólares. En contraste, las remesas realizadas en efectivo, en especie y las money orders representaron el 0,8 y 0,2% del total de las divisas recibidas por México.

El envío de dinero al país desde Estados Unidos ha sido constantemente cuestionado por el Gobierno de ese país, al vincularlo al aumento de migrantes indocumentados, principalmente de origen mexicano, así como de su presunto uso para lavar dinero de procedencia ilícita.