Las remesas a México caen 1,4% al iniciar 2026

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el envío de dinero al país cayó 13,46%, de acuerdo al Banco de México

Las políticas antiinmigrantes de Donald Trump siguen pasando factura a México. El envío de remesas al país provenientes desde Estados Unidos cayó 1,43% en el último año, con un total de 4.594 millones de dólares al cierre de enero de 2026, de acuerdo al más reciente reporte publicado este lunes por el Banco de México.

La baja más significativa al inicio de año se observa en el envío de dinero realizado el último mes. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 el monto enviado pasó de 5.124 a 4.594 millones de dólares, un retroceso de 13,46%. La caída se explica por una baja en el número de transacciones de 5,2% en el último año, al registrar 11,5 millones de operaciones al finalizar el mes de enero.

El monto de dinero que envían los connacionales al país, sin embargo, va en aumento. En promedio, la remesa es de 401 dólares (unos 6.950 pesos mexicanos), en contraste con los 393 dólares enviados en enero del año anterior.

El medio por el cual los paisanos envían sus recursos también se ha modificado. En enero, el 98,6% del total de los ingresos por remesas se efectuó a través de transferencias electrónicas, en contraste con el 99,1% que se realizó tan solo en diciembre de 2025. Por su parte, las remesas en efectivo y especie y las money orders representaron el 1,2 y 0,2% del monto total, al alcanzar niveles de 54 y 11 millones de dólares, respectivamente.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base, indica que la caída de las remesas en enero se debe al aumento en el desempleo en Estados Unidos y al miedo de los migrantes a salir por la posibilidad de ser deportados. “El número de desempleados de origen mexicano subió de 943.000 en diciembre a 1,1 millones en enero, el mayor número para un mes de enero desde 2021”, expone la economista.

El monto acumulado de remesas en los últimos 12 meses se mantiene prácticamente sin cambios. Entre enero y diciembre de 2025 se han enviado 61.710 millones de dólares, en contraste con los 61.777 millones de dólares recogidos por el país el año anterior.

El Gobierno de México ha encendido los focos rojos ante el debilitamiento del envío de dinero de los connacionales que viven en el norte debido a las agresivas políticas ultranacionalistas de Trump, la expulsión de mexicanos y el efecto disuasorio de la migración.