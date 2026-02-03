El envío de remesas a México retrocede un 4,56% en 2025, su caída más pronunciada desde 2009

El valor de los envíos de dinero al país fue el año pasado de 61.791 millones de dólares, en contraste con los 64.746 millones de dólares reportados en 2024

El envío de dinero a México proveniente de Estados Unidos se muestra en uno de sus puntos más bajos. De acuerdo con el reporte más reciente, publicado este martes por el Banco de México, el país recibió 61.791 millones de dólares en 2025, en contraste con los 64.746 millones de dólares reportados en 2024, lo que significa una caída de 4,56%. Las remesas en dólares a México son las menores desde 2022, siendo la primera caída anual desde 2013 y la más pronunciada desde 2009, cuando se registró un descenso de 15,5%.

Sin embargo, la fotografía de las remesas enviadas a México no es del todo negativa. Los ingresos alcanzaron 5.322 millones de dólares en diciembre de 2025, lo que implica un crecimiento anual de 1,9% en comparación con diciembre de 2024. Además, el monto promedio de cada remesa aumentó ligeramente al pasar de 393 dólares a 397 dólares, un crecimiento de 0,97%.

El 99,1% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, sumando 61.197 millones de dólares. De ese gran total de transferencias electrónicas, el 49,6% se cobraron en efectivo, al exhibir un nivel de 30.331 millones de dólares. Por su parte, las remesas enviadas como un depósito a cuenta fueron el 50,4% del monto total, al acumular 30.866 millones de dólares.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, señala que hay dos factores para la reducción de las remesas durante 2025. “Se debió al deterioro del mercado laboral de Estados Unidos y al miedo de los migrantes a salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados”, indica la especialista.

Guanajuato, Michoacán y Jalisco fueron los Estados a los que llegaron más remesas con el 8,99%, 8,7% y 8,3% de los envíos totales, respectivamente. En tanto, el Estado de Guanajuato recibió 5.515 millones de dólares durante el año pasado, un 2,3% menos que en 2024.

El Gobierno de México ha encendido los focos ante el debilitamiento del envío de dinero de los connacionales que viven en el norte debido a las agresivas políticas ultranacionalistas de Trump, la expulsión de mexicanos y el efecto disuasorio de la migración.