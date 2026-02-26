El Cartel Jalisco planeaba atacar alcaldías y bases policiales en Chiapas

Las autoridades del Estado detienen con ayuda del ejército a cuatro presuntos criminales que pretendían atacar seis poblados

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) planeaba realizar diversos ataques en municipios y bases policiales de Chiapas. Las autoridades del sureño Estado han detenido a cuatro integrantes de una célula criminal, con lo que de momento se ha logrado frustrar los planes. El objetivo del grupo criminal estaba a más de 1.500 kilómetros de Tapalpa, el pueblo de Jalisco que se convirtió en el epicentro de la más reciente crisis de seguridad en México tras la muerte de Nemesio Oseguera, el Mencho, ocurrida el domingo 22 de febrero. Los planes de la célula chiapaneca demuestran los largos tentáculos que la organización criminal tiene en todo México.

Cuatro miembros de una célula del CJNG han sido detenidos la mañana de este jueves en la localidad de Chapayal, en el municipio de Ixhuatán, al norte de Chiapas. El arresto se produjo antes de que la célula llevara a cabo ataques en edificios públicos y policiales en seis poblaciones limítrofes con el Estado de Tabasco: Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco.

Los presuntos delincuentes fueron rastreados e identificados gracias al despliegue militar en la región y la producción de inteligencia. De acuerdo con las autoridades, las detenciones evitaron la posibilidad de balaceras, quema de vehículos y otras acciones violentas en respuesta a la muerte del capo de Jalisco.

Chapayal, una comunidad de apenas 1.200 habitantes, era el centro de operaciones improvisado de los cuatro sujetos detenidos durante un operativo sorpresa.

Autos calcinados junto al Rancho Histórico Pinto, en Tapalpa, Jalisco. Roberto Antillón.

Según fuentes militares, el plan del cártel fue frustrado gracias a la intervención de comunicaciones y amenazas que se habían difundido vía telefónica a empleados municipales de los ayuntamientos mencionados. Una de esas llamadas llevó hasta la ubicación de los cuatro criminales, ubicados al interior de una vivienda discreta.

En el operativo también fueron aseguradas armas de alto poder y equipo táctico. Participaron elementos del ejército, la Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía General (FGR) y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Una fuente militar consultada por este periódico reveló que a los detenidos también les fueron encontrados explosivos hechizos con los que ejecutarían dichos ataques.

Tras la múltiple detención, la seguridad ha sido reforzada en la región fronteriza entre Chiapas y Tabasco, ante el temor que pudieran realizarse más intentos de ataques de parte del CJNG.

Con o sin el Mencho, la disputa sigue

La caída del Mencho ha sacudido las fibras delincuenciales en un territorio disputado desde hace años por el control en el paso de migrantes y drogas. Sin embargo, la región sigue en disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

El domingo, pocas horas antes del operativo en Tapalpa, un golpe al Cártel de Sinaloa se asestaba en Tapachula. Militares y soldados detuvieron a 15 integrantes de ese grupo.

Elementos del Ejército en Puerto Vallarta, este martes. Daniel Becerril (REUTERS)

En el grupo están identificados tres miembros de la Mara Salvatrucha, que realizaban labores de vigilancia en distintos sectores de la ciudad y alrededores. También fueron arrestados dos integrantes del grupo delincuencial Tren de Aragua, que a decir de activistas en la frontera sur han operado desde hace dos años en la región sur del estado, cuando la oleada migrante aún se mantenía en cifras altas.

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, informó que se trató de una detención importante al ser este grupo generador de violencia en la frontera sur mexicana.

El ejército mexicano y cuerpos policiales estatales habían reforzado la seguridad ante un nuevo despunte de violencia en Chiapas. Solo en tres días, del 13 al 15 de febrero, cinco cuerpos con signos de tortura fueron localizados en Tapachula y Suchiate. Tras la caída del Mencho, la vigilancia se intensificó aún más ante el temor de que el Cártel Chiapas y Guatemala, brazo armado del CJNG, ejecutara narcobloqueos o ataques directos a inmuebles. También el ejército de Guatemala anunció medidas de vigilancia extrema en su frontera con México.

La frontera sur podría resentir un reacomodo en la disputa de ambos grupos criminales tras el duro golpe contra el Mencho y su estructura, aunque esto signifique estar a más de mil kilómetros de distancia del golpe dado al crimen organizado.