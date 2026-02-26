El ejército detiene en Matamoros a ‘Lexus’, uno de los líderes del Cartel del Golfo

El ejército ha detenido este jueves en Matamoros, Tamaulipas, a Antonio Guadalupe N, Lexus, uno de los líderes del Cartel del Golfo. La detención se realizó tras un fuerte operativo aéreo y terrestre realizado por las autoridades federales en el ejido Sandoval de la ciudad fronteriza. El despliegue de las fuerzas de seguridad provocó horas de tensión y obligó al Gobierno local a emitir una alerta para resguardarse y evitar la zona.

Lexus es, de acuerdo a las autoridades, una de las cabecillas de Operativa Ranger, una célula de los Ciclones, uno de los grupos que conforman el Cartel del Golfo. Esta organización criminal es una de las más longevas con presencia en Tamaulipas y la zona fronteriza con Texas, en Estados Unidos.

El suceso llega en un momento de alerta en el país, todavía pendiente de las nuevas informaciones tras la captura y muerte el pasado domingo de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El despliegue de las fuerzas federales en Ejido Sandoval, ubicado a 20 kilómetros de Matamoros, inició en las primeras horas de la mañana, según recogían los medios locales. Aunque el Gobierno de Matamoros no envió el aviso de seguridad hasta horas más tarde, cerca de las diez de la mañana, en el que se limitaba a alertar de una “situación de riesgo”. “Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho”, expuso la Alcaldía en su breve comunicado, donde recomendó a la población “evitar la zona hasta nuevo aviso”.

El de este jueves es un nuevo golpe de las autoridades al Cartel del Golfo. A finales de enero, las fuerzas de seguridad detuvieron, también en Matamoros, a José Ignacio N, alias Nacho Vega, uno de los operadores financieros de la organización. Nachoo Vega estaba también acusado de secuestro, extorsión, homicidio, además de tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

Nacho Vega era considerado la cabeza de las células Escorpiones y Ciclones. Esta es también el grupo al que pertenecía Lexus. Los Escorpiones fueron creados hace 20 años por Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, el hermano de Osiel Cárdenas, fundador del grupo criminal del Golfo. Las dos células fungían como brazos armados del CDG y tenían como principal tarea el ataque y defensa contra sus enemigos de Los Zetas. Tony Tormenta murió en 2010 tiroteado en un operativo de la Marina que pretendía capturarlo.

El abatimiento del Mencho por parte del ejército ha tenido en vilo al país, sumergido desde entonces en la incertidumbre de la reacción de los grupos criminales, que el domingo desplegaron el terror. La ola criminal dejó en el país más de 70 muertos, alrededor de 250 bloqueos en carreteras de 20 Estados y vehículos y negocios quemados, además de la suspensión de clases en algunos territorios. Jalisco, el Estado en el que ocurrió la caída del líder, se llevó la peor parte.

El operativo en Tapalpa llegó a unos tres meses de la celebración del Mundial de fútbol, en la que Guadalajara es una de las sedes. Las autoridades han tratado de rebajar esa tensión en los últimos días, al anunciar el regreso a la normalidad en territorios como Jalisco, el más afectado por la violencia. La FIFA ha mantenido que no tiene en mente una alternativa a la de México, y la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el torneo será “una gran celebración”. “[En Jalisco] ya regresaron prácticamente todos los negocios, las clases, y en todo México. Pueden venir a México”, ha clamado durante su conferencia de la mañana.