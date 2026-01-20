Detenido en Tamaulipas alias ‘Nacho Vega’, presunto líder y operador financiero del Cartel del Golfo

El Gabinete de Seguridad federal lo ha señalado también como jefe de las células Escorpiones y Ciclones, vinculadas a crímenes como secuestro, extorsión, homicidio, así como tráfico de personas y drogas hacia Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad de México ha dado a conocer este martes la detención en Tamaulipas de José Ignacio N, alias Nacho Vega, presunto líder y operador financiero del Cartel del Golfo (CDG). De acuerdo con la información difundida en la red social X, se lo vincula a crímenes como secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades, así como tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

Labores de inteligencia interinstitucional, a nivel estatal y federal, permitieron localizar el área de operación de Nacho Vega, en Matamoros, donde fue aprehendido y se aseguraron dos armas largas, cartuchos y cargadores. El comunicado de las autoridades también detalla que el acusado cuenta con una orden de arresto en el distrito sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga, además de operar una empresa criminal.

Las autoridades estadounidenses identifican al Cartel del Golfo como uno de los grupos criminales más longevos y peligrosos de México, con predecesores que datan de la década de los treinta. La organización tiene su bastión en el Estado de Tamaulipas, que comparte alrededor de 370 kilómetros de frontera con Texas. En pasado febrero, el CDG y otras cinco organizaciones criminales mexicanas han sido designadas como organizaciones terroristas internacionales por la Administración Trump.

El comunicado de las autoridades federales también señala a Nacho Vega como jefe de las células Escorpiones y Ciclones. Los Escorpiones, brazo armado del CDG, fue creado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, aproximadamente entre 2006 y 2007. Su cometido era que funcione como su guardia personal y cuerpo de seguridad de élite ante la influencia de Los Zetas, otra escisión del Cartel del Golfo que se convirtió en un cartel rival.

Tras la muerte de Tony Tormenta, en 2010 en un enfrentamiento con la Marina, estos se unieron a otra célula que se desprendió de las disputas internas del CDG, conocidos como Los Ciclones. Estos últimos, junto con Los Escorpiones, han sido identificados como una de las agrupaciones más violentas y activas en el estado de Tamaulipas. De acuerdo con información de autoridades de EE UU, se especializan en el control territorial, narcotráfico y el tráfico de personas en la frontera con Estados Unidos.