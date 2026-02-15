Qué premio se lleva el ganador del Benidorm Fest 2026: dinero y trofeo pero sin billete a Eurovisión

La Sirenita de Oro no va acompañada este año de la plaza en el concurso internacional: RTVE renunció a la participación de España por la presencia de Israel

El Benidorm Fest 2026, que nació para elegir el representante de España en Eurovisión, se celebra este año pese a que el premio para la canción triunfadora no va acompañado esta vez de un billete para el concurso internacional. Se mantiene la tradicional Sirenita de Oro como trofeo y, por primera vez en las cinco ediciones de esta cita en la ciudad alicantina, habrá premio en metálico, entre otras novedades.

Doce finalistas han competido por un premio de 150.000 euros en la quinta edición del Benidorm Fest que se han llevado Tony Grox y Lucycalys con la canción ‘T amaré’. Por primera vez en la historia del festival, este año la propuesta ganadora se lleva un premio económico de 150.000 euros. De esta cuantía, 100.000 euros son para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción.

Además, hay dos nuevos premios concedidos por el jurado profesional: ASHA, que participó con la canción ‘Turista’, viajará a Estocolmo (Suecia) para grabar un single en el estudio insignia de Spotify, y los ganadores Tony Grox y Lucycalys se llevan también la experiencia de ir a Miami (Estados Unidos), de la mano de Univisión, para promocionar su carrera en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un reconocido productor musical.

El Benidorm Fest 2026 no sirve para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel. El ente público ni participará en la próxima edición de Eurovisión ni emitirá el concurso.

Este sábado han subido al escenario Mayo con Tócame, Kitai con El amor te da miedo, Asha con Turista, Dani J con Bailándote, The Quinquis con Tu no me quieres, Izan Llunas con ¿Qué vas a hacer?, Mikel Herzog Jr. con Mi mitad, María León ft. Julia Medina con Las Damas y el Vagabundo, Rosalinda Galán con Mataora, Kenneth con Los ojos no mienten, Miranda! & bailamamá con Despierto Amándote y Tony Grox y Lucycalys con T amaré.

La gran final se celebró en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm (Alicante) conducida por Inés Hernand, Javier Ambrossi y Jesús Vázquez, con la colaboración de Lalachus y con las actuaciones de Melody, Nebulossa y Blanca Paloma, ganadoras de las ediciones de 2025, 2024 y 2023.

Los espectadores han podido votar por sus artistas favoritos desde el inicio de la gala a través de RTVE Play. El 50 por ciento de las votaciones que ha dado la victoria a Tony Grox y Lucycalys corresponde al jurado, formado por “profesionales nacionales e internacionales vinculados al mundo de la música y los medios de comunicación”, y la otra mitad al voto del público (una parte del voto demoscópico y otra de votación por llamadas, sms y la app de RTVE Play).

Votos del jurado profesional en el Benidorm Fest

Este ha sido el resultado de la votación del jurado profesional:

Asha - 92 puntos

Tony Grox & Lucycalys - 82 puntos

Izan Llunas - 71 puntos

Miranda! & miramamá - 70 puntos

The Quinquis - 65 puntos

Rosalinda Galán - 52 puntos

Kitai - 51 puntos

Dani J - 40 puntos

María León y Julia Medina - 20 puntos

Kenneth - 24 puntos

Mayo - 24 puntos

Mikel Herzog Jr. - 23 puntos

