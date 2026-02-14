Cómo votar gratis en el Benidorm Fest y quién es el jurado profesional

Los presentadores del Benidorm Fest 2026, Javier Ambrossi, Jesús Vázquez (en el centro) e Inés Hernand, en la segunda semininal del concurso.

El 50 por ciento de las votaciones corresponde al equipo compuesto por profesionales de la música

La quinta edición del Benidorm Fest llega a su gala final este sábado sin un claro favorito. Esta vez el premio no supone una plaza en Eurovisión, por la decisión de RTVE de no participar en el concurso internacional debido a la presencia de Israel, pero supone para el ganador un trampolín de visibilidad y un premio de 150.000 euros para la propuesta ganadora (100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción).

El 50 por ciento de las votaciones corresponde al jurado profesional. La otra mitad se divide a su vez en dos partes iguales: la correspondiente a los votos del público que desee participar (por SMS o teléfono a los números indicados durante la final o a través de RTVE Play) y de un jurado demoscópico.

Pasos para votar online en el Benidorm Fest

Un 25% del total de votaciones procedente por tanto del televoto (llamadas de teléfono y/o mensajes) y de la aplicación de la cadena pública RTVE Play. El otro 25% que supone, en conjunto, esa mitad de voto del público, se realiza con la elección de un jurado demoscópico compuesto por una muestra de 350 personas.

En el Benidorm Fest 2026 se puede votar gratis a través de la aplicación de RTVE Play y solo se puede emitir un voto por usuario. Las votaciones se abren en el momento en que comiencen las actuaciones.

Para proceder a votar hay que entrar en RTVE Play (la app es gratuita) y buscar el banner destacado con el logo del Benidorm Fest 2025. Al acceder a la zona de votación y una vez aceptada la política de datos, se puede proceder a apoyar una de las doce propuestas.

Miembros del jurado profesional

El jurado profesional del Benidorm Fest 2026 lo integran Alicia García, directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios en Starlite Group; Almudena Heredero, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM); Dani Ruiz, productor y compositor para artistas como Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Chanel o Pastora Soler; Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision; Javier Llano, periodista y miembro de la Academia de la Música de España y responsable de programación musical en Cadena 100; Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify; Sonia Durán, gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI), y Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España (RNE), quien ejerce como portavoz.

El orden de las canciones se ha dividido en un sorteo por bloques, según señaló la organización, para mejorar el espectáculo y porque algunos artistas comparten cuerpo de baile.

La suma de los puntos del jurado profesional (50%) y del voto del público (50%) ha determinado qué seis candidaturas de cada semifinal han pasado a la final y, en la final, revelará cuál es la candidatura ganadora del Benidorm Fest 2026, tal y como recogen las bases. Aquí puedes consultar el todas las claves de la final del Benidorm Fest.