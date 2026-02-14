Benidorm Fest 2026: una prometedora final sin claro favorito ni pase a Eurovisión

Desde el año pasado, el Benidorm Fest mantiene en secreto las puntuaciones que sus finalistas obtienen en las rondas previas por parte del jurado profesional y del público. Es todo un acierto, ya que deja mucho más abierta la duda en torno a qué candidaturas son las que cuentan con más posibilidades de victoria. Esta edición, además, compensa su reciente desvinculación con el festival de Eurovisión, el que era su principal reclamo hasta ahora, con más presupuesto, más ambición escénica y más premios.

RTVE confirmó en diciembre que se retiraba del festival de Eurovisión 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirmara la presencia de Israel en el mismo. Por tanto, los 12 finalistas del Benidorm Fest no compiten esta vez por representar a España en el certamen, sino por un premio en metálico de 100.000 euros, al que se suman otros 50.000 euros destinados a los compositores del tema ganador.

Desde este jueves, la sevillana Rosalinda Galán se ha convertido en una de las favoritas a hacerse con la Sirenita de oro. Su Mataora, una eléctrica neocopla que intercala, en lo musical y en lo escénico, el vetusto blanco y negro con el rojo pasión, ha logrado mayor consenso que otras propuestas eurovisivas de corte similar en el pasado, como Remitente de María Pelae e incluso el Eaea de Blanca Paloma.

Una fusión similar, entre el flamenco y el pop urbano, es la que ha ofrecido el tema T AMARE, construido por la fusión de talentos de dos artistas gaditanos. El productor, compositor y DJ Tony Grox se une en escena a la cantante Lucycalys, formada en el teatro musical, en torno a la fuente de la plaza de un pueblo para interpretar uno de los estribillos más celebrados de esta edición.

Al igual que sus dos contrincantes, también recibió el apoyo tanto del jurado como del público (que se reparten los puntos clasificatorios al 50%) el dúo argentino Miranda!. Juliana Gatas y Ale Sergi, un binomio que es un icono del pop latinoamericano, participan en el festival junto con Óscar Ferrer (vocalista de Varry Brava, banda exparticipante en Benidorm) para cumplir con uno de los requisitos que aparecen en la base del concurso. Todas las propuestas candidatas deben contar con participación española sobre el escenario. Convertidos en Miranda! & bailamamá, compiten con el que es el tema más reproducido en plataformas de los 18 que conforman esta edición, Despierto amándote. Su carisma y su deliberada estética kitch ha sido de lo más comentado de la segunda semifinal.

Mayo será el primer candidato en participar con Tócame, mientras que otros aspirantes bien posicionados, como Dani J (Bailándote) y Kenneth (Los ojos no mienten), aparecerán en cuarta y décima posición, respectivamente. Las propuestas que siguen la estela de Chanel, como el Dopamina de Atyat, han sido esta vez descartadas en semifinales.

Premios paralelos

La cadena pública siempre se ha mostrado muy comprometida a la hora de apoyar a los artistas que participan en su concurso musical, invitándoles a multitud de eventos y citas televisivas y eligiendo sus canciones como sintonías de sus series y programas. Y esta vez ha buscado una alternativa a la repercusión internacional que supone aparecer en Eurovisión con dos premios paralelos.

El primero de ellos estará otorgado por la poderosa cadena Univisión, que ofrecerá a uno de los participantes la posibilidad de viajar a Estados Unidos como invitado especial para dar a conocer su trayectoria y su propuesta musical. Durante esta experiencia, el artista seleccionado podrá además grabar un sencillo junto a uno de los productores más reconocidos de la industria de la música latina. Así es como comenzó el éxito internacional de David Bisbal tras su paso por Operación Triunfo y el padrinazgo de Kike Santander.

El otro galardón lo entrega Spotify. El gigante sueco del streaming permitirá a uno de los finalistas grabar un tema en el estudio insignia de la compañía en Estocolmo. Esta iniciativa forma parte de Spotify Singles, una serie de grabaciones originales lanzada en 2017 que supera los 10.000 millones de reproducciones y cuenta con más de 750 artistas participantes en 45 países distintos. Entre ellos, se encuentran referentes españoles como Judeline y Lola Índigo.

Salto presupuestario

Esta vez, el Benidorm Fest, que financia RTVE junto a la Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento de la ciudad alicantina, ha costado casi cuatro millones de euros. Son 1,2 millones más que el año pasado. Con ese nuevo impulso económico para las tres emisiones (la de este martes, la segunda semifinal del jueves y la final del sábado), cuenta la productora Sold Out, responsable de dos logrados espectáculos televisivos recientes como la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos que acogió Sevilla y la edición de Eurovisión Junior 2024 celebrada en Madrid. Este salto presupuestario se ha notado especialmente en su gigantesco y muy visual escenario.

Sergio Jaén, el responsable de las comentadas puestas en escena de Irlanda en Eurovisión 2024 y Austria (la ganadora) en la edición de 2025, se ha encargado de dar coherencia a esta edición del certamen alicantino como su nuevo director artístico. Él y su equipo se han encargado de concebir casi todas las puestas en escena que podrán verse este sábado. Curiosamente, esa cohesión no ha parecido tan evidente al comparar ambas semifinales. Mientras que en la primera las propuestas fueron minimalistas en exceso (de Mikel Herzog Jr. a Kenneth), desaprovechando las mayores posibilidades que ofrecía esta edición, en la segunda ronda clasificatoria ocurrió todo lo contrario, con los montajes eminentemente dinámicos y estéticos y, en definitiva, muy televisivos, de Asha y Miranda! & bailamamá, entre otros.

Datos de audiencia solo correctos

Por el momento, la primera edición del Benidorm Fest sin conexión a Eurovisión no está destacando en audiencias, aunque tampoco esté resultando un fracaso para la cadena pública. La primera semifinal del pasado martes fue la menos vista de su historia, pero aun así logró datos aceptables gracias a la escasa competencia a la que se enfrentaba en esa noche. Por un lado, bajó por primera vez del millón de espectadores, al quedarse en 850.000 de audiencia media. Al mismo tiempo, se hizo con un 11,1% de cuota de pantalla, dato superior al de la primera semifinal de la segunda y tercera edición.

La segunda semifinal logró este jueves una cifra correcta, similar a la del año anterior, pero que situó a La 1 por detrás de las propuestas de Antena 3 y Telecinco, con un 11,1% de cuota de pantalla y una media de 857.000 espectadores, resultados calcados a los de dos días antes. Solo baja seis décimas en comparación con la misma emisión del 2025. Estos datos no son muy vinculantes de cara a los que La 1 logre en la final del Benidorm Fest 2026, ya que es en la entrega del sábado, cuando se conoce la propuesta vencedora, cuando el seguimiento se dispara.

A la presencia de Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand como presentadores de esta edición, se sumará este sábado en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm la de cómica Lalachus, colaboradora estrella de La revuelta y presentadora de las campanadas 2024/2025 junto a David Broncano.