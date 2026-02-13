Benidorm Fest vive la noche más memorable de su historia: Rosalinda Galán, Mayo y Miranda! & bailamamá completan la lista de finalistas

La segunda semifinal de su quinta edición ha elevado de forma notable el listón con respecto a la del martes. Ku Minerva, Atyat y Funambulista caen eliminados en un previa especialmente competitiva

Miranda! y bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha han completado en la madrugada de este jueves la lista de finalistas del Benidorm Fest 2026 en una segunda semifinal que se ha convertido en la noche más memorable de la historia del festival.

Estos seis artistas se encontrarán en la final de este sábado 14 de febrero con Izan Llunas, Kenneth, Mikel Herzog Jr., KITAI, María León & Julia Medina y Tony Grox & LUCYCALYS, clasificados en la semifinal del martes. Aunque la puntuación recibida por cada candidato tanto del jurado como de la audiencia se mantiene en secreto para preservar la emoción en la final, Rosalinda Galán, Miranda! & bailamamá y Tony Grox & LUCYCALYS suenan como los cuatro favoritos a llevarse la sirenita de cristal y 100.000 euros de premio (otros 50.000 euros van destinados a los autores de la canción).

Esta segunda semifinal ha comenzado con casi media hora de retraso, tras los sorprendentes 10 minutos de prórroga del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que han disputado el Atlético de Madrid y el Barcelona y que emitía la pública justo antes. Nunca tantos homosexuales habían visto el final de un partido de fútbol en España como esta noche. Muchos de ellos, desconcertados, se preguntaban en redes sociales por qué el árbitro necesitaba 10 minutos extra si el marcador iba 4 a 0.

La transición en la parrilla de La 1 ha resultado tan ecléctica como la selección musical de esta segunda semifinal. De rumba a bachata, de electro pasodoble, indie latino y a dance noventero han convivido en un mismo escenario.

La primera noche, la del pasado martes, tuvo sus aciertos y errores. Se notó el aumento presupuestario del certamen, ya independiente de Eurovisión, en su nueva ambición técnica, pero su director artístico Sergio Jaén, uno de los encargados de crear la mayoría de puestas en escena de los 18 participantes, no asombró con ninguna de sus propuestas. Este jueves, el cambio ha sido notable. Desde el colorido tranvía de la marroquí Asha a la afinada estética oscura que tan bien ha ilustrado el dance con un punto gótico de la renacida Ku Minerva y su No volveré a llorar.

Ha abierto la gala Abraham Mateo, un eterno anhelo del festival que hasta el momento se conforma con tener al cantante como artista invitado. El infalible gaditano ha demostrado con su medley de éxitos recientes que no es culpa del equipo de sonido de RTVE si las voces de algunos concursantes no suenan bien durante las semifinales. Y ha cerrado la noche Luz Casal, capaz de sacar un gran sencillo, ¿Qué has hecho conmigo?, con más de 40 años de carrera.

El jurado profesional ha apoyado a The Quinquis, Asha, Miranda! y bailamamá, Mayo, Dani J y Rosalinda Galán, en un listado anunciado en orden aleatorio.

Mientras que la audiencia, cuya participación se divide al 50% entre una representación demoscópica y los votos gratuitos de los espectadores, esta vez ha opinado de forma distinta al jurado. Ha elegido a Miranda! y bailamamá, Mayo, Funambulista, Atyat, Rosalinda Galán y Dani J.

En estas fases clasificatorias solo la tercera parte de los aspirantes quedan eliminados. Esta vez han sido Ku Minerva, quien no ha recibido el apoyo ni del público ni del jurado, el veterano Funambulista y Atyat, cuyo Dopamina recordaba demasiado a propuestas eurovisivas como Chanel y Eleni Foureira. Los tres han caído en una semifinal presentada por el trío fromado por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand y que ha resultado mucho más competitiva que la primera.