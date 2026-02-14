Todos los participantes de la final del Benidorm Fest y el orden de actuación

La gran final arrancará este sábado 14 de febrero, a las 22:00 horas en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, escenario que reunirá a los doce finalistas tras las dos semifinales celebradas esta semana

La ciudad alicantina de Benidorm se prepara para vivir una de las noches más intensas del calendario musical español, con la celebración de la gran final del Benidorm Fest 2026 este sábado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín.

Esta edición del Benidorm Fest llega marcada por una decisión histórica: a pesar de su papel como escaparate para seleccionar al representante de España en el Festival de Eurovisión, España no competirá este año en el certamen europeo tras optar por retirarse como gesto ante la participación de Israel. Aún así, la gala conserva su peso e interés como fenómeno musical.

¿A qué hora empieza la Final del Benidorm Fest?

La gala, que arrancará a las 22:00 horas (hora peninsular española) en el Palau d’Esports L’Illa, coronará a uno de los 12 finalistas tras las dos intensas semifinales que fueron celebradas los días 10 y 12 de febrero. La emisión podrá seguirse en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, con cobertura especial y programación previa desde primera hora de la tarde.

Participantes y orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026

1. MAYO – Tócame

2. KITAI – El amor te da miedo

3. ASHA – Turista

4. Dani J – Bailándote

5. The Quinquis – Tú no me quieres

6. Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer?

7. Mikel Herzog Jr. – Mi mitad

8. María León ft. Julia Medina – Las damas y el vagabundo

9. Rosalinda Galán – Mataora

10. Kenneth – Los ojos no mienten

11. Miranda! & bailamamá – Despierto amándote

12. Tony Grox & LUCYCALYS – T AMARÉT AMARÉ

Final del Benidorm Fest: horario y dónde ver

La gala final de esta quinta edición del Benidorm Fest tendrá lugar el sábado 14 de febrero y contará con 12 finalistas, seis de cada eliminatoria. Se emitirá un poco más temprano, a partir de las 22.00.

Votaciones en el Benidorm Fest

El formato de votación mantiene la combinación mixta que ha caracterizado al certamen en sus últimas ediciones: 50 % voto del jurado profesional y 50 % entre público y jurado demoscópico, reflejando un equilibrio entre valoración técnica y respuesta popular. Entre los finalistas se encuentran artistas de estilos muy diversos, desde propuestas urbanas hasta sonidos más tradicionales, lo que ha generado una expectación notable entre los seguidores del festival.

Benidorm Fest: ¿Cómo puedo votar gratis ?

Este año se podrá votar gratis en el Benidorm Fest 2026, tanto por SMS como a través de la aplicación de RTVE Play. Solo se podrá emitir un voto por usuario en cada gala. En la final, con los 12 artistas ya elegidos, se puede emitir un nuevo voto desde el momento en que comiencen las actuaciones.

Ganador del Benidorm Fest: ¿cuánto dinero se lleva?

El ganador no solo se llevará el codiciado trofeo —la emblemática Sirenita de Bronce—, sino también un premio económico valorado en 150.000 euros, repartido entre intérpretes y compositores, y oportunidades de promoción internacional, con acuerdos de grabación en estudios de Estocolmo (Spotify) y promoción en Miami (TelevisaUnivision).

¿A qué hora termina la Final del Benidorm Fest 2026?

La final concluirá alrededor de la 01:00 de la madrugada, seguida de un espacio posterior de análisis y reacciones que cerrará la intensa jornada musical.