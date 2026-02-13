La segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 no convence a la audiencia y queda como tercera opción de la noche
La emisión de este jueves fue seguida por una media de 857.000 espectadores con un 11,1% de cuota de pantalla, por detrás de Telecinco y Antena 3
El Benidorm Fest vivió este jueves su noche más memorable en cuanto a nivel técnico y artístico, pero la segunda semifinal de su quinta edición, la primera desvinculada de Eurovisión, se quedó lejos de datos de audiencia anteriores. Con un 11,1% de cuota de pantalla y una media de 857.000 espectadores logró una cifra correcta, pero por detrás de las propuestas de Antena 3 y Telecinco.
#BenidormFestSemi2 alcanza un 11.1% de share y una media de 857.000 espectadores en la noche de @la1_tve— Dos30' (@Dos30TV) February 13, 2026
🎶 Destaca en espectadores de 13 a 24 años (21.7% de share) y de 25 a 44 años (23.7%)
🎶 Más de 3.7 millones de espectadores únicos #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/5ru3tPb7Jh
Miranda! y bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha han completado en la madrugada de este jueves la lista de finalistas del certamen.
La noche quedó muy reñida en cuestión de audiencias, ya que Gran Hermano Dúo superó al Benidorm Fest pero no quedó muy lejos, con un 13,1% de share y 828.000 espectadores de media, su segundo mejor dato de la temporada. El estreno de la serie española Perdiendo el juicio en Antena 3, con Elena Rivera como protagonista, marcó un 12% de cuota de pantalla y una media de 1.066.000 espectadores, según los informes de audiencias de Dos 30′ y Barlovento Comunicación a partir de los datos recopilados por Kantar Media. La ficción fue la opción más vista de las tres en horario de coincidencia.
Justo antes del Benidorm Fest, el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona se alzó con un 26,7% de cuota y casi cuatro millones de espectadores de media, dato que no supo aprovechar el concurso musical de La 1, con un resultado similar al del martes pasado. Lo que sigue siendo una gran noticia para TVE es que este jueves el concurso ha destacado en espectadores de 13 a 24 años (21,7% de share en esa franja de edad) y de 25 a 44 años (23,7%).
Este resultado obtenido en su segunda semifinal no es muy vinculante de cara al que el programa obtenga en su final. El año pasado, esa misma semifinal obtuvo tan solo seis décimas más (11,7% de share) y la emisión del sábado en la que Melody se convirtió en vencedora arrasó en audiencias.
A pesar de tener el fútbol como competencia, El hormiguero logró grandes datos en Antena 3 con la visita de Samantha Vallejo-Nájera: un 13,4% de cuota de pantalla y 1.848.000 espectadores de media.
