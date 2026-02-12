Agotadora Samatha Vallejo-Nágera en ‘El Hormiguero’: poco oxígeno, mucha publi

La chef es una mujer intensa que no ha dejado de vender sus negocios tras su salida de ‘MasterChef’ y soltar frases para enmarcar

Mientras el Atlético de Madrid goleaba al Barcelona en la Copa del Rey, en El Hormiguero estaba Samantha Vallejo-Nágera haciendo un publirreportaje de todos los negocios que quiere dar a conocer tras su salida de MasterChef. Un hotel, un restaurante, un servicio de catering, los nombres de varios restaurantes con los que colabora y en los que ha estado. Todo esto a una velocidad supersónica porque es una persona que mete más palabras por minuto que José Luis Martínez-Almeida, que ya es decir. Al presentador a veces le costaba seguir el ritmo. A mí también.

La chef es una mujer intensa, de esas que no parecen cansarse jamás y de las que seguro que piensan que las vacaciones están sobrevaloradas. Es coleccionista de frases curiosas. “Siempre me ha encantado trabajar”, por ejemplo. Chica, qué suerte. O cuando explicó que estar en un ambiente laboral donde se chillaba y se tiraban sartenes le parecía “divertidísimo”. Ajá. Recomendó a la gente que se compre un jamón y aprenda a cortarlo porque es “súper relajante”, mucho mejor que estar tanto rato pendiente del móvil. Menos pilates, más tocino.

Samantha Vallejo-Nágera convida a Pablo Motos a su tarta de chocolate en 'El hormiguero'.

Aunque mi favoritísima, sin duda, la pronunció mientras contaba sus inicios en el mundo de la cocina, tras una apuesta con el dueño del restaurante Horcher, en Madrid, “un tío divino”, mientras se tomaban un gin tonic. El señor sería muy divino pero también algo vacilón, así que entre destilado y destilado le dijo a Samantha que no valía para nada. Ella, a sus tiernos 19 años, mientras estudiaba Paisajismo en el local de al lado del restaurante, le debió decir que de eso nada monada y acabó en las cocinas de Horcher para demostrarle que de floja no tenía un gramo. “Pelando gambas se me saltaron las lágrimas”, comentó muy satisfecha. Pónganmelo en un marco, por favor.

Luego vinieron cosas de menos interés, al menos para la que escribe. Porque hemos escuchado ya unas cien veces que repartió paellas a domicilio subida en unos patines para ahorrarse el dinero del taxi mientras vivía en Nueva York. Que está muy bien, pero no deja de llamar la atención que haya personas que consideren que vivir en Manhattan es una forma como otra cualquiera de buscarse la vida.

Samantha Vallejo-Nágera estuvo muy entregada durante toda la entrevista. En la imagen, en la parte de los experimentos. Cortesía de El hormiguero

Nos enseñó su bolso, de cuyo interior sacó un fuet de El Pozo —más publi— y un paquete de jamón envasado al vacío. Luego le dio a probar al presentador una tarta de chocolate con la que ganó un premio hace un puñado de años a la que llama ‘La Samantharta’ y reprochó flojamente a Motos que comiera pollo en la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva.

Aprovechó también —ya hemos dicho que no calló un segundo— para decir que la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó fue una más que digna ganadora de MasterChef, que lo presentaba todo cuidadito, muy mono todo, y que se lo curró un montón. Será porque a ella también le encanta trabajar. Y fue entonces cuando se produjo un momento precioso en la noche, cuando el presentador de El hormiguero pidió un aplauso para una colaboradora de televisión. De su programa, claro. Tamara Falcó sonrió y se sonrojó un poco. Qué bonito que te quieran en prime time. Y en la vida en general.