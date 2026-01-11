Ir al contenido
Televisión
'MASTERCHEF'

‘MasterChef’ prescinde de Samantha Vallejo-Nágera e incorpora al jurado a la ‘influencer’ Delicious Martha

Marta Sanahuja se une a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en la nueva edición cuyo rodaje comienza ahora

El País
El País
Madrid -
Ir a los comentarios

MasterChef estrena 2026 con un nuevo jurado tras 13 años y 38 ediciones en el que ya no estará Samantha Vallejo-Nágera junto a los copresentadores Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, según ha anunciado RTVE este domingo. En su lugar, se incorpora la creadora de contenido Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, con dos millones de seguidores en Instagram. Los tres se encargarán de asesorar, catar, evaluar y compartir sus conocimientos con los aspirantes de la edición 14º que inicia ahora sus grabaciones.

Tras más de 10 años vinculada al talent gastronómico, Samantha Vallejo-Nágera, explica el comunicado de RTVE, “tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida, además de seguir con sus negocios de hostelería”. La empresaria acaba de presentar en TVE Navidades con Samantha y es concursante del nuevo DecoMasters, ambos producidos por Shine Iberia como el veterano espacio de cocina.

Esta nueva edición, explican desde RTVE, “quiere reforzar su conexión con el mundo digital ya que la comunidad MasterChef supera ya los cinco millones de seguidores en redes sociales”.

La creadora de contenido Marta Sanahuja estudió Publicidad y Relaciones Públicas, aunque decidió dar un giro a su vida para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía, se lee en el comunicado de RTVE. Se declara “fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena”, explica la televisión.

La última edición de MasterChef terminó el pasado julio con Gabriela Hinojosa, hija del creador de Cortefiel y que entró al concurso embarazada de su tercer hijo, como ganadora. La edición 13 mantuvo las audiencias de las dos temporadas anteriores en su versión con concursantes anónimos, en torno a un 13% de cuota de pantalla, mientras que en su final de este lunes ha obtenido un 15,1% de share. Unos meses después, se emitió la 10º edición de MasterChef Celebrity, de la que salió ganadora la presentadora Mariló Montero.

