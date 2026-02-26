Irene Pujadas y Silvana Vogt, ganadoras de los premios Finestres de Narrativa 2026

En su sexta edición, los premios Finestres de Narrativa ya son un galardón consolidado para cómic y ficción. Dotado cada uno con 25.000 euros, este reconocimiento lo otorga la Fundación Finestres, que ya acoge dos librerías en la calle Diputació de Barcelona (y que pronto sumará una tercera en la misma calle y otra dedicada a Palestina en el barrio de Gracia), además de otra librería y una residencia literaria en el Empordà.

En la categoría de ficción, este año se han premiado novelas que juegan con la ingenuidad y la imaginación infantil. En catalán, un jurado formado por Anna Ballbona, Raül Garrigasait, Manel Ollé, Eva Vàzquez y Marina Espasa ha elegido La intrusa (L’Altra), de Irene Pujadas (Sant Just Desvern, 1990), que también fue elegido libro del año por los críticos de Quadern. Se trata de un viaje al interior del cuerpo que parodia la tendencia del autoconocimiento y se inspira en las novelas de viajes y aventuras. El jurado ha destacado esta “mezcla de fábula moral, de candidez poética y sutil socarronería que dice siempre más cosas de las que parece”. Las otras dos novelas finalistas han sido Escenaris (L’Altra), de Toni Sala, y El gat i les estrelles (Proa), de Jordi Lara. En la ceremonia de entrega en el Conservatorio del Liceu, Pujadas ha leído una carta a su novela, que escribió cuando esta estaba a punto de salir publicada y dejar de ser solo suya.

En narrativa en castellano, la obra ganadora es El fino arte de crear monstruos (H&O Editorial), de Silvana Vogt (Morteros, Argentina, 1969). Un jurado formado por Andrés Barba, Giuseppe Caputo, Laura Fernández, María Negroni y Camila Enrich ha destacado de esta novela la “recreación de un universo singular, con la imagen inaugural —la de un pueblo flotante en la Pampa argentina— que se inunda con facilidad y sin causa, y en el cual van apareciendo entre el agua realistas y extraordinarios coches, perros, vacas e incluso ataúdes". Una imagen que funciona como “metáfora perfecta de la feliz desestabilización que provoca en los lectores la mirada cándida de esta narradora”. Las otras dos novelas finalistas son El gran ensueño (La Navaja Suiza), de Celso Castro, y Larvas (Páginas de Espuma), de Tamara Silva Bernaschina. Vogt ha reivindicado la inocencia infantil: “la recuperación de la mirada oscura sobre las cosas, cuando la vida era jugar y hacerse preguntas”. También ha asegurado que, como librera, conoce bien la rivalidad entre libros en una mesa de novedades y, hablando en catalán, ha reivindicado el idioma de acogida.

El Premi Finestres de Còmic en Català, en este caso a obra inédita, ha sido para Sebas Martín, elegido por un jurado formado por Jordi Pastor, Noelia Ibarra, Xavier Domènech, Roser Messa, Giulia Sagramola, Octavi Botana y Silvia Aymí. La obra, que publicará la Editorial Finestres, combina la narración histórica y el thriller para acercarse a un momento de la historia cultural catalana de forma “verosímil”, según el jurado: parte de una fiesta en la Barcelona de principio del siglo XX, cuando el hijo de un terrateniente de la Lliga Regionalista asiste a una fiesta con el refinado grupo de artistas formado por Laura Albéniz, Marià Andreu, Néstor Martín-Fernández e Ismael Smith, que acaban de triunfar con una exposición promovida por Eugeni d’Ors. Martín ha recibido el premio recordando la marginalidad del cómic en catalán en el sector editorial. En la mención al talento novel, este dotado con 15.000 euros, el jurado ha elegido la obra de Indo Casal y Niko Vives, autores de una historia de superación y aceptación de la propia identidad.

Este año los premios Finestres refuerzan su apuesta por el cómic y han añadido dos premios a obra publicada. El premio a la mejor obra ha sido para Encías quemadas (Reservoir Books), de Natalia Velarde, un viaje a través del duelo por la muerte del perro con un juego de mezcla de géneros. Y el premio a la mejor obra de la categoría infantil y juvenil ha sido para Superpatata contra la nanomalicia (Bang Ediciones), de Artur Laperla, que forma parte de la serie de cómics para primeros lectores Superpatata, que ya tiene quince años.