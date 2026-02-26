España se opone a rebajar estándares medioambientales y sociales para impulsar la economía de la UE

La Unión Europea se ha conjurado en este 2026 para ponerse de una vez a la tarea de recuperar la competitividad de su economía para medirse con Estados Unidos y China en un mundo con nuevas reglas geopolíticas. El debate está abierto y España tiene claro que no pasa por rebajar los estándares medioambientales y abandonar la apuesta por una economía descarbonizada. Esta conclusión queda muy clara en la carta y el decálogo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado este jueves por la tarde a António Costa, presidente del Consejo Europeo, a unas semanas de que los líderes de la UE vuelvan a verse con este punto destacado en el orden del día. “No deberíamos aceptar la simplificación y la desregulación de nuestros estándares laborales y sociales”, cierra el texto, que un poco antes destaca que “cualquier ralentización en la descarbonización [de la economía] beneficiaría directamente a los competidores”, es decir, a los dos grandes gigantes mundiales.

Cuando el italiano Mario Draghi publicó su recetario para impulsar la competitividad de la UE, hizo mucho hincapié en que las empresas europeas tenían que pagar un precio más alto del que se paga en Estados Unidos o China por la energía que consumían. Esto les resta posibilidades a la hora de salir al mercado. Y por eso, la Unión busca cómo reducir dichos precios. El debate está abierto y no faltan países que apuestan por la desregulación o rebajar los objetivos climáticos que se ha impuesto la propia UE. Les anima que en Estados Unidos Donald Trump apuesta descaradamente por los combustibles fósiles.

Esto se vio con nitidez cuando hace dos semanas en el retiro de líderes en un castillo en la campiña belga hubo bastantes que apostaron por reformar el mercado de derechos de emisiones, puesto en marcha en 2005, que ahora afecta a la generación eléctrica o las industrias que usan energía de forma intensiva. También hay quien defiende aplazar la entrada en vigor de su ampliación, prevista en principio para 2027. España se opone: “El sistema de derechos de emisiones es la verdadera piedra angular de la política climática europea y ha probado su eficacia”, expone Sánchez en la misiva, donde admite que “algunos ajustes” podrían ayudar a reducir la volatilidad, pero que una reforma equivocada distorsionaría el mercado.

La presión para que se hagan esta y otras reformas, como la del mercado eléctrico, apenas dos años después de que se pactara la última, viene de los países de la UE con más problemas para rebajar su dependencia de los combustibles fósiles (Polonia, Hungría) o de los que tienen un grave problema de modelo productivo (Alemania). España, en cambio, lleva años apostando por las energías renovables y eso le sitúa en este momento en una posición de ventaja. “El sol y el viento deben ser el equivalente en la UE a las reservas fósiles”, se lee en el texto de Sánchez.

El presidente español viene a decir que abandonar el camino de la transición energética, como está haciendo Estados Unidos, supondría, en un futuro no muy lejano, regalar a China todavía más ventaja en productos clave para este proceso: coches eléctricos, baterías, aerogeneradores, etcétera.

Además de este punto, Sánchez incide en una de las banderas españolas cuando se habla del presupuesto europeo: la necesidad de duplicar su tamaño hasta una cantidad equivalente al 2% del producto interior bruto de la UE. La propuesta que ha puesto sobre la mesa la Comisión para el próximo periodo (2028-2034) supera por muy poco el 1%. Sería la palanca para estimular la inversión en bienes públicos europeos (defensa, redes energéticas, infraestructuras, fronteras).

En las instituciones de la UE hay consenso respecto a la necesidad de construir estos bienes públicos. Menos acuerdo hay en cómo pagarlo. Alemania o Países Bajos rechazan esa fórmula de duplicar el presupuesto comunitario y tampoco quieren financiarlo con eurobonos o activos seguro permanente común. Esto ya lo defiende abiertamente el BCE.

Entre otros elementos que se explican en las ocho páginas del documento enviado por Moncloa están la apuesta por la formación de la mano de obra; la profundización en la unión del mercado de capitales para facilitar la financiación privada; y el impulso a las gigafactorías de inteligencia artificial. El texto español, además, tiene diferentes propuestas que van en la línea de agrandar el mercado único: la gran idea fuerza que surgió en Alden Biesen, el pueblo belga en que se vieron los líderes europeos hace dos semanas.

En el debate sobre cómo relanzar la economía europea, intensificado desde que comenzó el año, son varios los países que han ido preparando documentos con sus posiciones. Muchas llegaron antes del encuentro entre líderes del pasado 12 de febrero. Ahí se vio que hay una gran mayoría de países que apuestan por “simplificar” las normas administrativas y regulaciones europeas todavía más de lo que hecho durante 2025. Incluso los hay, como Polonia, que hablan abiertamente de desregular.

Sánchez ha esperado para hacer pública la postura española a escuchar lo que se decía en el retiro de hace dos semanas, cuyo objetivo básico era compartir ideas, para elaborarla a partir de lo escuchado allí, apuntan fuentes de La Moncloa. De ahí que ahora le haya enviado esta posición a Costa, un par de semanas antes del Consejo Europeo que se celebrará el 19 de marzo en Bruselas. Esta reunión ya será una convocatoria formal y acabará con conclusiones en las que se darán directrices a la Comisión para que avance en sus propuestas.

En conclusión, para España, los límites en estas directrices, en línea con una posición de centro izquierda, apuntan fuentes del Gobierno, es no reducir los estándares laborales y sociales de la UE, “que son, y deber seguir siendo, un sello distintivo de nuestro modelo económico”.