La UE y el Reino Unido colaborarán en la investigaciones de Competencia y en las grandes operaciones empresariales

El Brexit hace tiempo que quedó atrás. Ahora la Unión Europea y el Reino Unido se esmeran en construir la nueva relación a los dos lados del Canal de la Mancha, sabiendo, por otra parte, que será otra cosa. En ese proyecto encaja el acuerdo que Bruselas y Londres han firmado este miércoles para colaborar en las investigaciones de Competencia que emprendan o en las evaluaciones de las operaciones corporativas entre empresas (fusiones y adquisiciones). Se trata de un tipo de pacto que la UE tiene con muy pocos países en todo el mundo: Estados Unidos —el primero que se firmó en 1991— Canadá, Japón, Corea del Sur y Suiza.

La lectura de este listado de países ya deja bastante claro que Bruselas solo firma este tipo de acuerdos con los Estados más cercanos en el mundo. En concreto, este pacto permitirá, por ejemplo, que “la UE y el Reino Unido se informen mutuamente de las investigaciones importantes en materia de competencia y fusiones“. También ”coordinarán sus esfuerzos cuando sea necesario”, explica el comunicado en el que se informa del acuerdo. Ambas partes también se obligan a “la confidencialidad de la información compartida”. Aunque esto último requerirá “el consentimiento de las empresas que hayan facilitado la información confidencial antes de compartirla entre las autoridades de competencia”.

“Tras el Brexit, continuamos nuestra cooperación de manera informal, pero este acuerdo pone de manifiesto hasta qué punto echamos de menos trabajar juntos y hasta qué punto queremos demostrar al mundo que estamos decididos a seguir impulsando nuestra cooperación por primera vez desde el Brexit. El acuerdo dará lugar a una estructura formal, clara y transparente que nos permitirá trabajar”, ha señalado la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, en el acto de presentación del acuerdo. “Es único porque es el primero de este tipo que reúne no solo a la Comisión, sino también a las 27 autoridades nacionales de competencia de la Unión Europea; ninguno de los demás acuerdos de cooperación en materia de competencia firmados por la UE incluye este enfoque. Este es el primero”, ha añadido la española.

“Este acuerdo conducirá a un mejor intercambio de información, a investigaciones más coordinadas y nos permitirá detener fusiones perjudiciales que son malas para los consumidores y también para los mercados. Se trata de un acuerdo que promueve una competencia sana; e impulsa el crecimiento en todos nuestros mercados y refleja una ambición más amplia, que es la de profundizar nuestra asociación estratégica global entre el Reino Unido y la Unión Europea, trabajar más allá de las fronteras y esforzarnos por impulsar un crecimiento económico sostenido en interés de los pueblos británico y europeo. Pero siempre garantizando que el Reino Unido pueda actuar como un socio europeo de confianza”, ha añadido el ministro de Empresas y Comercio británico, Peter Kyle.

Una vez suscrito el acuerdo por los Ejecutivos de la UE y del Reino Unido, ahora tiene que comenzar el proceso de ratificación, que en el caso del continente requiere que pase por el Consejo y el Parlamento. La Comisión encara este paso convencida de que no habrá problemas. “Soy optimista. Invitamos al Consejo a que adopte una decisión firme para concluir el acuerdo y esperamos con interés la decisión del Parlamento Europeo”, ha añadido Ribera.