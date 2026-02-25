Competencia vuelve a la carga contra Apple y Amazon y les acusa de incumplir una sanción de 2023

La CNMC ha planteado un nuevo expediente sancionador por indicios de infracción. La resolución del regulador ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CMNC) vuelve a la carga contra Apple y Amazon. Así, la autoridad reguladora ha declarado que ambas compañías han incumplido la orden de cesación de conductas que les impuso en su resolución sancionadora de 2023. Entonces, la CNMC multó a Apple y Amazon con 194 millones de euros, una de las mayores sanciones de su historia, por incluir cláusulas anticompetitivas en los contratos que regulaban las condiciones de Amazon como distribuidor de la compañía de la manzana.

Según señala la CNMC en un comunicado, las cláusulas restringieron injustificadamente el número de revendedores de productos Apple en la web de Amazon en España; limitaron los espacios publicitarios donde podían anunciarse productos competidores de Apple en la web del gigante del comercio electrónico; e impidieron la posibilidad de que Amazon dirigiera campañas de marketing a clientes de productos de Apple en su web en España para ofrecerles productos competidores de otras marcas.

Asimismo, en su resolución de 2023, la CNMC instaba a Apple y Amazon a que adoptaran las medidas necesarias para cesar en sus conductas anticompetitivas. Competencia afirma ahora que estas empresas no tomaron medidas hasta mayo de 2025. De hecho, la autoridad reguladora precisa que las cláusulas que restringían el número de revendedores de productos Apple en Amazon y que limitaban los espacios publicitarios de Amazon para los competidores del fabricante del iPhone no fueron eliminadas hasta dicha fecha.

En este sentido, el 1 octubre de 2025, el consejo de la CNMC declaró que Amazon y Apple incumplieron la resolución de julio de 2023, puesto que no cesaron en las conductas sancionadas hasta mayo de 2025, una vez que recibieron la propuesta de incumplimiento de la Dirección de Competencia del propio regulador.

Asimismo, el consejo instó a la Dirección de Competencia a la incoación de un expediente sancionador por existir indicios de infracción, como consecuencia del incumplimiento, sin que ello prejuzgara el resultado final del procedimiento. Finalmente, la CNMC señala que su resolución ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional y se encuentra pendiente de sentencia.

Fuentes de Amazon señalan que la compañía ha presentado un recurso porque no está de acuerdo con la resolución de Competencia. “Tampoco compartimos la afirmación de la CNMC de que Amazon se beneficia al excluir a vendedores de la tienda, ya que nuestro modelo de negocio se basa, justamente, en el éxito de las empresas que venden a través de Amazon, muchas de las cuales son pymes. Además, fruto del acuerdo con Apple, los clientes españoles se han beneficiado de una amplia variedad de producto, que se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, de excelentes ofertas, así como envíos más rápidos”, señalan estas fuentes.

La empresa estadounidense defiende que ha colaborado con la autoridad española en todas las fases del proceso para garantizar que cuente con una comprensión precisa del acuerdo con Apple, y reitera que seguirá colaborando con la CNMC para asegurar que entiende los beneficios que este acuerdo aporta tanto a los clientes como a los vendedores en España.

Amazon señala que la decisión en la que se basa esta resolución ha sido recurrida, por lo que las medidas correctoras solo deberían ser vinculantes una vez que exista una decisión firme.

Estos procesos venían de atrás. En el verano de 2021, la CNMC había abierto un expediente sancionador contra ambas compañías estadounidenses por posibles prácticas anticompetitivas en los sectores de la venta por internet de productos electrónicos y de la prestación de servicios de comercialización a terceros vendedores minoristas a través de plataformas en línea en España. Ya entonces se hablaba de una posible conducta ilícita, que consistía en un acuerdo entre ambos grupos norteamericanos, con posibles restricciones en la página web de Amazon en España en relación con la venta minorista de productos de Apple por parte de terceras empresas, determinada publicidad de productos competidores de la empresa de la manzana y determinadas campañas dirigidas a clientes de Apple por parte del grupo fundado por Jeff Bezos, y otras restricciones comerciales.