México eleva a 33 las muertes por el brote de sarampión
La Secretaría de Salud ha confirmado 12.237 casos de la contagiosa infección desde el 1 de enero de 2025
La Secretaría de Salud ha elevado a 33 las muertes por sarampión en el país desde el pasado 1 de enero de 2025, fecha en la que inició la vigilancia por los brotes de la infección, según ha informado este jueves en su informe diario. Seis de esos fallecimientos corresponden a lo que va de año, mientras que el resto ―los otros 27― provienen de las cifras de 2025. “Hasta hoy [el último dato es del miércoles] se han notificado 31.728 casos probables, de los cuales se han confirmado a sarampión 12.237″, apunta la dependencia en su escrito.
La dispersión de la contagiosa infección, que produce erupciones en la piel, fiebres y toses, llevó a que las autoridades pusieran en marcha una campaña de vacunación por todo el país como parte de la estrategia para contenerla. El Gobierno de Ciudad de México habilitó a comienzos de febrero centros de salud y brigadas móviles para continuar su estrategia para contener los contagios.
Las autoridades advierten que “puede ser grave” en bebés y personas desnutridas o con inmunodeficiencia. Los especialistas en la materia defienden que las campañas de vacunación impulsadas por las autoridades federales y locales dan resultados en un periodo de entre 6 y 12 semanas.
Los 32 Estados de la República han registrado contagios por sarampión, esparcidos por 415 municipios del país. Chihuahua ha sido el territorio más golpeado por las defunciones asociadas a la infección, con 21 muertes de las 33. Al Estado norteño lo sigue Jalisco (4 muertes), Durango (2), Sonora (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Ciudad de México (1), Chiapas (1) y Guerrero (1). La Secretaría de Salud también recoge que el mayor número de casos se ha extendido en el cohorte de los niños de 1 a 4 años (1.658 casos del total), seguidos por los de 5 a 9 (1.444) y el de 25 a 29 años (1.411 casos). La tasa de incidencia más elevada se ha presentado en los menores de 1 año, con 61,89 casos por cada 100.000 habitantes.
La Secretaría de Salud confirmó en todo 2025 un total de 6.452 casos (aunque algunos de sus datos continúan actualizándose a diario). En los primeros tres meses de este año, la dependencia ya ha confirmado una cifra cercana, con un total de 5.785 casos, es decir, el 89,66% respecto a la cifra anterior. La tasa de incidencia de 2025 quedó en los 4,84 casos por cada 100.000 habitantes; y, este año, ha registrado 4,30 por cada 100.000.
