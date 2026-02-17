México registra 31 muertes por sarampión mientras las autoridades refuerzan la estrategia de vacunación

La crisis del sarampión en México se ha cobrado ya la vida de 31 personas, según el último informe de la Secretaría de Salud. El documento señala que las dos últimas defunciones registradas han ocurrido en Jalisco y Durango y se suman a las que ya se habían documentado en Michoacán y Tlaxcala. En total, desde el inicio del brote, se han contabilizado 9.820 casos confirmados acumulados, 410 casos más que la semana pasada. Las autoridades han redoblado los esfuerzos con una campaña de vacunación masiva. “La gente debe saber que si no nos vacunamos y si no nos hubiéramos vacunado históricamente, un virus como el sarampión podría generar cientos de miles, si no es que millones de contagios”, ha advertido este martes Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Clark ha recordado que la crisis comenzó en una comunidad de Chihuahua con baja cobertura de vacunación. En ese Estado es donde se acumula la mayor cantidad de muertes, 21. Sin embargo, el brote se ha extendido a otros territorios y ahora la mayor tasa de incidencia se encuentra en Jalisco, que en lo que va de año registra casi 2.000 casos. Chiapas (con 310 contagios), Ciudad de México (222) y Sinaloa (168) son los otros focos de infección que preocupan a las autoridades.

El Gobierno ha reenfatizado su mensaje de calma a la población, asegurando que hay vacunas suficientes para todos y que la mayoría de los ciudadanos ya están protegidos. “Llegamos a tener en mayo el punto más alto de casos activos en Chihuahua y a partir de vacunar con 1.8 millones de vacunas en el Estado, es que pueden ver la gráfica que comienza a bajar y se llega hasta ya no tener prácticamente casos nuevos”, ha explicado Clark en rueda de prensa. Chihuahua este año apenas ha registrado contagios, pasando de una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes de 113.31 en 2025 a 0.34 en 2026. “Este es el modelo que tenemos que hacer todos juntos para el resto del país”, ha subrayado el subsecretario, quien asegura que hay disponibles 27 millones de dosis de vacunas contra el sarampión. En los próximos tres meses, el Gobierno recibirá otras 20 millones de dosis para repartir entre los Estados según el calendario de vacunación.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que está en contacto con los gobernadores de todos los Estados, con los que se mantienen reuniones frecuentes, para coordinar las medidas de contención del brote. “Nuestro objetivo es llegar a 2.5 millones de vacunas a la semana”, ha indicado la mandataria, quien asegura que se ha acordado la compra de más vacunas a la Organización Panamericana de la Salud. “Quien no sepa dónde vacunarse, si va al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio público, ahí se podrá aplicar la vacuna de manera gratuita. No importa si es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o no es derechohabiente de ninguno de los dos”, ha puntualizado la presidenta. Además, tampoco hace falta tener una cartilla de vacunación para poder acceder a la dosis.