Los investigadores concluyen que el accidente aéreo en Washington con 67 víctimas se debió a la saturación del aeropuerto y a la falta de información

Entre los factores que contribuyeron al siniestro, ocurrido hace un año, se citan “una tasa de llegadas al aeropuerto insostenible y un volumen de tráfico cada vez mayor, que regularmente sobrecargaron a la fuerza laboral de la torre de control”

El accidente aéreo ocurrido a finales de enero del año pasado en el que un avión comercial con 60 pasajeros impactó en pleno vuelo con un helicóptero militar sobre el río Potomac a su paso por Washington se debió en parte a la saturación del aeropuerto Ronald Reagan, junto a una serie de errores en cadena, según ha confirmado este martes la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Entre los factores que contribuyeron se incluyen “una tasa de llegadas al aeropuerto insostenible, un volumen de tráfico cada vez mayor con una combinación de flota cambiante y prácticas de programación de vuelos que regularmente sobrecargaron a la fuerza laboral de la torre de control de tráfico aéreo y degradaron la seguridad con el tiempo”.

Este organismo ―NTSB― ha publicado un extenso informe en el que detalla las causas del siniestro aéreo en el que fallecieron 67 personas y plantea numerosas recomendaciones para evitar que se vuelva a repetir un incidente de tal gravedad.

Recreación del accidente aéreo el 29 de enero de 2025 en Washington

La junta de seguridad aérea se muestra muy crítica con el papel de los gestores de la Administración federal de Aviación (FAA), el organismo que gestiona el tráfico aéreo, al que acusa de conocer algunos riesgos que no afrontó. “El fracaso de la FAA en múltiples organizaciones para implementar recomendaciones previas de la NTSB, incluida la Vigilancia Dependiente Automática para seguir e integrar completamente su sistema de gestión de seguridad establecido, lo que debería haber llevado a varios cambios organizacionales y operativos basados ​​en riesgos previamente identificados que eran conocidos por la gerencia; así como la ausencia de un intercambio y análisis de datos efectivos entre la FAA, los operadores de aeronaves y otras organizaciones relevantes".

“La NTSB determina que la causa probable de este accidente fue la ubicación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de una ruta para helicópteros muy cerca de una trayectoria de aproximación a la pista”, señala en el informe de conclusiones, en el que también enumera como causa probable la “falta de revisión y evaluación periódica de las rutas para helicópteros y los datos disponibles”. Así como “la falta de aplicación de las recomendaciones para mitigar el riesgo de una colisión en vuelo cerca del Aeropuerto Ronald Reagan de Washington. También alude a ”la excesiva dependencia del sistema de tráfico aéreo de la separación visual para promover un flujo de tráfico eficiente, sin considerar las limitaciones del concepto de ver y evitar".

El accidente se produjo el pasado 29 de enero de 2025 sobre las 20.48 hora local cuando un helicóptero Sikorsky UH-60L, operado por el Ejército y un avión de pasajeros CL-600-2C10, operado por PSA Airlines colisionaron en pleno vuelo a 0,5 millas al sureste del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington (Virginia). Ambos aparatos impactaron y se desplomaron sobre el río Potomac, al suroeste de la ciudad de Washington. Como consecuencia del siniestro, los dos pilotos, dos auxiliares de vuelo y 60 pasajeros a bordo del avión, así como los tres tripulantes del helicóptero, fallecieron. Ambas aeronaves quedaron totalmente destruidas como consecuencia del accidente.

La NTSB es una agencia federal independiente encargada por el Congreso de investigar todos los accidentes de aviación civil en Estados Unidos y los eventos significativos en otros medios de transporte, como el ferrocarril, el transporte público, las carreteras, el transporte marítimo, los oleoductos y el espacio comercial.

En su informe, la NTSB presenta 33 recomendaciones a la FAA, también aconseja otros ocho cambios al ejército estadounidense, cinco a la Junta de Políticas sobre Aviación Federal del Departamento de Guerra; al Departamento de Transporte, a la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte; y al Comité Gestor del Programa RTCA.