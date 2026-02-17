Javier Bardem, Tilda Swinton, Paul Laverty y Adam McKay, entre los 80 firmantes de una carta contra la Berlinale por “su silencio sobre Gaza” y “la censura a los artistas”

El comunicado de los cineastas insta al certamen “a que cumpla con su deber moral y manifieste claramente su oposición al genocidio de Israel y sus crímenes contra la humanidad”

Más de 80 participantes en la presente edición de la Berlinale y cineastas que han pasado por el festival alemán en ocasiones anteriores han firmado una carta abierta en la revista Variety y destinada al festival condenando lo que, califican, ha sido su “silencio” cuando se trata del conflicto en Gaza y la “censura” de los artistas que han hablado. “Estamos consternados”.

Actores como Tilda Swinton (Oso de Oro de Honor en 2025), Javier Bardem, Ben Russell, Brian Cox, Adèle Haenel, Ariane Labed, Carice Van Houten, Charlie Shackleton, Tatiana Maslany, Peter Mullan y Tobias Menzies o directores como Mike Leigh, Nina Menkes, Camilo Restrepo, Lukas Dhont, Sepideh Farsi, Shirin Neshat, Nan Goldin, Fernando Meirelles, Hany Abu Assad, Miguel Gomes, Tyler Taormina y Adam McKay se encuentran entre los firmantes de la carta, donde se lee: “Esperamos que las instituciones de nuestra industria rechacen la complicidad en la terrible violencia que continúa librándose contra los palestinos”.

Tilda Swinton, con el Oso de Oro de Honor que recibió en la pasada edición de la Berlinale. Fabrizio Bensch (REUTERS)

El principal señalado es Wim Wenders, y su polémica declaración del jueves pasado en la rueda de prensa de presentación del jurado de la 76ª edición de la Berlinale, cuando un bloguero alemán preguntó si el apoyo de Alemania a Israel y su apoyo financiero a la Berlinale, un certamen financiado principalmente con dinero público, comprometían la libertad de expresión del festival. Es decir, ¿se está amordazando al festival? Wenders contestó: “Tenemos que mantenernos al margen de la política. Somos el contrapeso de la política, lo opuesto a los políticos; hay que hacer el trabajo de la gente, no el de los políticos”. Eso chocaba con el apoyo constante de la Berlinale a los pueblos ucranianos e iraníes, y subrayaba el silencio ante la invasión de Gaza por parte del ejército israelí, un genocidio cuya condena ya caldeó los ánimos, la pasada edición, entre los cineastas mundiales presentes en Berlín y los organizadores del certamen.

En la carta abierta, los firmantes afirman su total desacuerdo con las opiniones de Wenders sobre el cine y la política. “No se puede separar una cosa de la otra”, afirman, añadiendo que “la situación está cambiando en el mundo del cine internacional”, citando la negativa de más de 5.000 profesionales del cine a colaborar con “compañías e instituciones cinematográficas israelíes cómplices”.

Wim Wenders, en la rueda de prensa del jueves del jurado. CLEMENS BILAN (EFE)

A la polémica que estalló en redes con estas y otras declaraciones se sumó la cancelación de la visita de la escritora india Arundhati Roy, que iba a presentar en Berlinale Classics la restauración de In Which Annie Give It Those Ones (1989), y que en un comunicado justificó la anulación de su viaje: “Oírlos decir que el arte no debería ser político es asombroso [...]. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen contra la humanidad mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo”.

A eso respondió la Berlinale con un comunicado el sábado por la noche “en defensa de nuestros cineastas, y especialmente de nuestro jurado y de su presidente”, tras lo que describía como una “tormenta mediática que ha arrasado el festival” durante sus dos primeros días; y otro texto de la directora del festival, Tricia Tuttle, una larga “reflexión” titulada Sobre hablar, cine y política, en la que insistía: “No se debe esperar que los artistas comenten sobre todos los debates más amplios”.

Unas víctimas sí y otras no

La carta de los 80 firmantes señala que la Berlinale ha hecho “declaraciones claras” en el pasado sobre “atrocidades” cometidas contra personas en Irán y Ucrania. “Como ha declarado el Instituto de Cine Palestino, el festival ha estado ‘vigilando a los cineastas, además de mantener el compromiso de colaborar con la Policía Federal en sus investigaciones’. El año pasado, cineastas que se manifestaron a favor de la vida y la libertad palestinas desde el escenario de la Berlinale denunciaron haber sido severamente reprendidos por los principales programadores del festival”.

Por eso, prosigue la carta abierta, “instamos a la Berlinale a que cumpla con su deber moral y manifieste claramente su oposición al genocidio de Israel, sus crímenes contra la humanidad y sus crímenes de guerra contra los palestinos, y ponga fin por completo a su implicación en proteger a Israel de las críticas y de los llamamientos a rendir cuentas”.