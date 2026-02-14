La escritora Arundhati Roy anula su presencia en la Berlinale tras la inhibición del jurado a condenar el genocidio en Gaza

La ganadora del premio Booker asegura que los comentarios de Wim Wenders, presidente del jurado, de que los cineastas “tienen que mantenerse fuera de la política”, son “una manera de cerrar una conversación sobre un crimen contra la humanidad”

La escritora india Arundhati Roy ha cancelado su viaje a la Berlinale como respuesta a los comentarios en la rueda de prensa de presentación del jurado, presidido por Wim Wenders, que aseguró que el cine tiene que “mantenerse al margen de la política“.

La autora de El dios de las pequeñas cosas o Mi refugio y mi tormenta, y ganadora de diversos galardones como el premio Booker, iba a presentar en el festival alemán de cine la comedia sobre la vida universitaria In Which Annie Give It Those Ones (1989), de Pradip Krishen, cuyo guion escribió Roy. En la Berlinale se proyecta el filme restaurado en la sección Berlinale Classics.

En un comunicado, Roy desgrana: “Oírlos decir que el arte no debería ser político es asombroso [...]. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen contra la humanidad mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo”. Para la autora, la situación en Gaza es “un genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Cuenta con el apoyo y la financiación de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania, así como de varios otros países europeos, lo que los convierte en cómplices del crimen”.

Wim Wenders, en la rueda de prensa del jueves del jurado de la Berlinale. CLEMENS BILAN (EFE)

En el largo texto, explica que dudó en viajar a Berlín al recibir la invitación: “Aunque me han perturbado profundamente las posturas del gobierno alemán y de diversas instituciones culturales alemanas sobre Palestina, siempre he recibido solidaridad política al hablar ante el público alemán sobre mi opinión sobre el genocidio en Gaza. Esto es lo que me llevó a pensar en asistir a la proyección en la Berlinale”.

Y finaliza: “Si los más grandes cineastas y artistas de nuestro tiempo no pueden alzar la voz y decirlo, deberían saber que la historia los juzgará. Estoy conmocionada y disgustada”.

En la rueda de prensa del jueves, al jurado se le preguntó por Gaza. Porque la Berlinale ha apoyado al pueblo ucraniano, incluso con una aparición en la gala de inauguración de 2023 del presidente Volodímir Zelenski por vídeo; se ha puesto del lado del pueblo iraní todos estos años, y en esta edición estaba programada una conversación pública entre dos ganadores del Oso de Oro, los persas Jafar Panahi (que en plena campaña de los Oscar ha sido condenado en su país) y Mohammad Rasoulof (exiliado desde mayo de 2024 en Hamburgo), charla aplazada en solidaridad con los iraníes. Es más, en las alfombras rojas del viernes se mostraron fotos de cineastas persas represaliados y mensajes pidiendo su libertad.

¿Y entonces, dónde está el apoyo a los gazatíes? La productora polaca Ewa Puszczyńska, miembro del jurado, inmediatamente adujo que la pregunta no era justa. “Las películas no son políticas en el sentido que ustedes le dan a la palabra. Hacer esta pregunta es un poco injusto. Usamos la frase ‘cambiar el mundo’, pero, por supuesto, intentamos hablar con cada espectador, hacerles creer que no podemos ser responsables de la decisión que tome: la decisión de apoyar a Israel o la decisión de apoyar a Palestina”. Y se defendió: “Hay muchas guerras con genocidios, y no hablamos de eso. Es una pregunta muy compleja, y es un poco injusto preguntarnos cómo apoyamos o no a nuestros gobiernos, porque eso lo deciden los políticos”.

Y Wenders la apoyó: “Tenemos que mantenernos al margen de la política. Somos el contrapeso de la política, lo opuesto a los políticos; hay que hacer el trabajo de la gente, no el de los políticos”. Esas son las palabras que conmocionaron a Roy.