Telefónica cierra la compra de Netomnia en una operación valorada en 2.300 millones

La española, junto a Liberty e InfraVía, se hace con el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido en la primera gran operación de Murtra

Telefónica y Liberty Global, copropietarias de Virgin Media O2 en el Reino Unido, junto con InfraVia Capital, han alcanzado un acuerdo para hacerse con el 100% de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra óptica del país. La adquisición se realizará a través de su joint venture de fibra Nexfibre por un valor estimado de 2.000 millones de libras esterlinas (2.294 millones de euros), de los que 1.000 millones de libras se abonarán en efectivo y los restantes 1.000 millones corresponden a la asunción de deuda, según ha comunicado la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta operación se convierte en el primer gran movimiento de adquisición dentro del nuevo plan estratégico Transform & Grow de Telefónica, diseñado bajo la presidencia de Marc Murtra para el periodo 2026-2030, que fija como prioridad reforzar su presencia en sus cuatro mercados clave: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. El cierre definitivo de la operación, que está previsto para el tercer trimestre de este año, queda supeditado a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Para sufragar la compra, Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente en efectivo en torno a 150 millones de libras (175 millones de euros), mientras que el grueso de la operación corresponderá al fondo francés InfraVia, que aportará 850 millones de libras (995 millones de euros). No obstante, el precio final está condicionado a los ajustes habituales en este tipo de transacciones corporativas. Además, Nexfibre asume la deuda de Netomnia de 1.000 millones de libras.

La operación financiera se realiza a través de Nexfibre, la sociedad conjunta de fibra de la que actualmente Telefónica y Liberty poseen el 25% cada una y el restante 50% corresponde a InfraVía. Tras la transacción, se da entrada en Nexfibre a VMO2, que adquiere un 15% del accionariado, mientras que Telefónica y Liberty retienen un 35% e InfoVía mantiene su 50%.

Por el acuerdo, Virgin Media O2 pasará a incorporar la base de clientes de Netomnia y sus marcas comerciales YouFibre y Brsk, ampliará su contrato mayorista con Nexfibre, recibirá una contraprestación en efectivo por dicho compromiso. En concreto, recibirá aproximadamente 1.100 millones de libras (1.145 millones de euros) en efectivo a cambio del compromiso mayorista de tráfico en las instalaciones de 4,6 millones de hogares. Ese importe servirá al operador británico, propiedad al 50% de Telefónica y Liberty, para reducir el apalancamiento, mientras que 150 millones de libras (180 millones de euros) se destinarán a adquirir la base de clientes a Netomnia.

La red de fibra de Netomnia, que al cierre de la operación sumará más de 3,4 millones de hogares pasados y 500.000 clientes, se integrará en la infraestructura de Nexfibre, junto a los 2,1 millones de hogares de VMO2 que esta prevé actualizar a fibra. Con esta integración, Nexfibre prevé disponer de una red de fibra cercana a los 8 millones de hogares a finales de 2027, mientras que la red conjunta de Nexfibre y VMO2 rondará los 20 millones de hogares en total.

La carta de presentación de Murtra

Esta adquisición se inscribe en la hoja de ruta de Telefónica en el mercado británico, que persigue, entre otros objetivos, el despliegue de una red financieramente “sostenible y reforzada”, la extensión de la fibra y la generación de valor apoyándose en VMO2 y Nexfibre. Pero más allá del mercado británico, para Telefónica en particular, esta compra tiene un alto valor simbólico y estratégico. Los analistas británicos y españoles coinciden en que es la gran carta de presentación de Marc Murtra como presidente ejecutivo, reafirmando no solo el compromiso de la operadora con el Reino Unido como uno de sus mercados clave, sino cumpliendo su promesa de convertir a Telefónica en un protagonista del necesario proceso de consolidación de las telecomunicaciones en Europa.

Además, al utilizar el capital de un socio como InfraVia, Telefónica logra expandir su dominio sin tensionar excesivamente su propio balance, una jugada de crecimiento inteligente que marca el inicio de una nueva era de consolidación que Murtra ha convertido casi en una cruzada como una forma de que las grandes telecos europeas ganen escala para sobrevivir frente a los gigantes de China y Estados Unidos.

La compra, adelantada hace dos semanas por la prensa británica, supone un golpe de autoridad para desafiar el dominio histórico de Openreach, la filial de red de BT, puesto que permite que Nexfibre se mantenga como un operador puramente mayorista —una fábrica de red— mientras que VMO2 engrosa su base de clientes directos, asegurando además un flujo de ingresos constante para la red recién adquirida a través de contratos de acceso mayorista.

La nueva Nexfibre junto a la creciente huella de fibra de Virgin Media O2, alcanzarán en un futuro próximo una cobertura conjunta de 20 millones de unidades inmobiliarias, consolidándose como una alternativa mayorista muy atractiva frente al incumbente en el mercado de fibra.

“Al unir nuestras fortalezas, estamos creando un competidor mayorista de fibra -con escala y financieramente sostenible - frente a BT Openreach, — lo que aumentará la competencia, fortalecerá la infraestructura digital del Reino Unido y ofrecerá más opciones y calidad para consumidores y empresas. Esta transacción desbloquea 3.500 millones de libras en inversión internacional y muestra nuestra mutua confianza en el Reino Unido como un mercado altamente atractivo para la inversión a largo plazo, apoyado en las políticas económicas del gobierno. Estamos comprometidos a acelerar el despliegue de full-fiber y a ayudar para asegurar que el Reino Unido siga siendo competitivo y esté listo para el futuro”, han señalado InfraVia, Liberty Global y Telefónica en un comunicado conjunto.