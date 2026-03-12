Las mortales lluvias que vivió Brasil serán hasta 7 % más intensas si no se actúa contra el cambio climático

Las precipitaciones reportadas en Minas Gerais dejaron más de 70 fallecidos y 10.000 personas desplazadas. Un estudio alerta sobre el rol que juega el calentamiento global en estos episodios

El mes de febrero fue uno particularmente drástico para el sureste de Brasil. Las intensas lluvias que se intensificaron durante los últimos días provocaron deslizamientos de tierras a lo largo de Minas Gerais, causando la muerte de 72 personas y el desplazamiento de unos 10.000 residentes. La ciudad más afectada, Juiz de Fora, registró el febrero más lluvioso de su historia, con tres veces la cantidad prevista para ese periodo. Si se compara con el último récord, que data de 1998, las lluvias incrementaron en un 65 %.

“Fue la combinación de varios factores lo que provocó unas precipitaciones excepcionalmente elevadas”, asegura Regina Rodrigues, profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, durante una rueda de prensa. A un sistema frontal que pasó por la costa sureste del país – caracterizado por la interacción de dos masas de aire que generan lluvias – se sumó un suelo que ya estaba saturado de agua por aguaceros anteriores. Rodrigues es parte de un estudio liderado por World Weather Attribution (WWA), un grupo de científicos que lleva a cabo estudios rápidos tras fenómenos extremos para conocer qué rol jugó el cambio climático una vez que suceden.

Aurotidades trabajan en el rescate de personas tras las fuertes lluvias en Brasil. Pilar Olivares (REUTERS)

En el caso de las torrenciales lluvias alrededor de Juiz de Fora, explican que, aunque no encontraron una tendencia de que el cambio climático aumentó su intensidad, sí será un 7% mayor a medida de que el calentamiento global avance. Es decir, si la temperatura promedio del planeta alcanza los 2,6°C para finales de siglo, como se prevé que suceda si no se toman acciones más drásticas, los episodios de precipitaciones serán aún más potentes.

Sin embargo, aclara Ben Clarke, investigador del Imperial College de Londres, para este punto el cambio climático ya interviene en todos los fenómenos extremos en mayor o menor medida. “Ante un aumento de 1.3 °C [que es el incremento de temperatura actual], puede que esté influyendo, pero no lo vemos en los modelos. Algo que sí sucede con 2.6 °C”.

Además de la desfasada temperatura, el informe de WWA resalta otros factores que hicieron tan letales y devastadoras estas lluvias. Juiz de Fora está entre las 10 ciudades de Brasil con mayor proporción de personas que viven en zonas de riesgo, según el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales (Cemaden). A lo largo de la cuenca del Paraíba do Sol, en la que también se encuentran otras localidades afectadas por los deslizamientos, como Ubá y Matias Barbosa, el crecimiento urbano ha empujado a la población a instalarse en las laderas y las llanuras inundables y a reemplazar la vegetación natural por pavimento.

Afectaciones por las fuertes lluvias en Brasil. via REUTERS (via REUTERS)

“Solo un 3 % de los residentes de Juiz de Fora viven en áreas que están oficialmente clasificadas como favelas”, recuerda Friederike Otto, profesora y fundadora de WWA. “Pero cuando se produjo el deslizamiento de tierra, el impacto fue mucho mayor para las personas que vivían en comunidades de bajos ingresos, situadas en las laderas, que tuvieron que ser evacuadas por completo”.

Juiz de Fora, pese a tener sistemas de alerta temprana, también dejó una lección alrededor de todo lo que se necesita para reducir la vulnerabilidad frente a un clima extremo. Muchos habitantes no recibieron los mensajes con las alertas, otros se negaron a evacuar por temor a los saqueos y, unos cuantos más, porque no sabían a dónde ir. “Esto pone de relieve que las advertencias por sí solas son insuficientes y deben ir acompañadas de planes de evacuación y educación sobre los riesgos”, concluye Otto.