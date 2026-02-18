El Govern de Illa acusa a CiU y Junts de no solucionar Rodalies en sus gobiernos y pedir ahora responsabilidades

El secretario de movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ha pasado -este miércoles- al ataque ante las críticas de Junts a la gestión de la crisis de Rodalies. Nadal ha acusado, directamente, a los postconvergentes de “mirar y silbar hacia otro lado” sin solucionar los problemas ferroviarios que se originaron durante los gobiernos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra.

Nadal ha comparecido junto a la consejera de Territori, Sílvia Paneque, en la enésima comisión en el Parlament de Cataluña para rendir cuentas de la crisis de Rodalies que estalló el pasado 20 de enero y que todavía no se ha solventado. “Durante años, la Generalitat tenía competencias pero algunos miraban y silbaban hacia otro lado”, ha criticado Nadal en referencia a las críticas de Junts. “En octubre de 2014, la Generalitat abrió un expediente a Renfe pidiendo el fin de las limitaciones de velocidad. No se hizo absolutamente nada”, ha comenzado el secretario de movilidad. De hecho, ha defendido que antes de la crisis de este enero ya había un centenar de limitaciones de velocidad.

La comparecencia de Nadal ha sido la más dura contra la oposición recordando diferentes expedientes abiertos por las administraciones catalanas de CiU y Junts y que una vez abiertos la Generalitat “ni se ocupó ni los vigiló”. El secretario de movilidad también ha cargado contra la propuesta de los postconvergentes que piden la expulsión de Renfe y que Ferrocarriles de la Generalitat asuma la operativa de Rodalies. “No existen soluciones mágicas como las que ustedes proponen. Ahora hay 1.000 maquinistas que no queremos que se vayan. Tenemos que formar maquinistas nuevos pero no para echar a conductores sino para tener sustitutos ¿Sin Renfe quién formará estos maquinistas? Además, los trenes deben circular por las vías de Adif”, ha concluido. Nadal ha defendido tanto los acuerdos con las tres escuelas de maquinistas que hay en Cataluña como las diferentes medidas adoptadas por la consejería para revertir la situación.

La diputada de Junts, Judith Toronjo, ha respondido al ataque de Nadal. “Ustedes han necesitado que viniera un secretario de Estado (José Antonio Santano) para coger las riendas de la crisis ferroviaria. Hacen un flaco favor criticando a gobiernos anteriores”, ha defendido Toronjo. La diputada postconvergente ha criticado la empresa mixta de Rodalies denunciando que con el 49,9% del control de la compañía “no se adquirirán las competencias”. Toronjo ha mantenido la idea de “rescindir el contrato de Renfe y Adif” en beneficio de Ferrocarriles de la Generalitat y ha concluido: “Consejera Penque ¿Responderá a su reprobación y llevarán a Renfe y Adif a los tribunales?”.

La consejera de Territori, Sílvia Paneque, en su intervención ha vuelto a admitir: “La red tiene déficits de inversión y eso nos impide que sea eficiente. Se ha normalizado la supresión de trenes y las limitaciones permanentes de velocidad”, ha advertido. Paneque mantiene que el plan de Rodalies 2026-2030 solventará parte de la crisis ya que se prevé una inversión de 8.000 millones de euros. “Si seguimos como en las últimas décadas fracasaremos. Este gobierno se ha tomado en serio y ha dado continuidad al trabajo del gobierno anterior. Estamos en el camino adecuado para revertir la situación y ofrecer un servicio de movilidad ferroviaria adecuado”, ha concluido.

La directora de Transportes y Movilidad, Susi López, ha remarcado que el 37% de las incidencias de Rodalies son problemas de la infraestructuras atribuibles a Adif, el 21% en problemas relacionados con los trenes de Renfe y después los porcentajes de incidencias se dividen entre robos, obras, atropellos, obstáculos, vandalismo…

La oposición ha sido muy crítica con la gestión del gobierno Illa en la crisis de Rodalies. La diputada de ERC, Lluïsa Llop, ha pedido a Paneque: “No hagan de pararrayos de los gobiernos de Madrid. En esta crisis no ha venido a Cataluña ni el ministro Puente, ni el presidente del gobierno. En 2007 si que vino Zapatero en una situación que era mejor a la actual”. La diputada del PP, Àngels Esteller, ha acusado al gobierno de la Generalitat no solo de la situación de Rodalies sino, también, de los colapsos circulatorios. El PP ha culpabilizado al gobierno autonómico de dar prioridad a soterramientos y nuevas estaciones a obras en la red de infraestructuras. Andrés Bello de Vox ha defendido: “El Ministerio de Transportes es quien tiene competencias y deberían estar aquí que son los que saben”. La intervención de Bello ha llevado a uno de los rifirrafes de la comisión. El diputado ultra se ha dirigido al grupo Comuns como “comunistas”. Acto seguido ha intervenido, Lluís Mijoler de los Comuns que ha comenzado su intervención dirigiéndose al diputado de Vox: “A los fascistas como usted les jode que los hijos de los obreros y comunistas estemos en este Parlamento”. Tras ese incidente con Bello, Mijoler ha basado su intervención en pedir “respuestas” rápidas a la crisis ferroviaria.

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, prevé que en 2030 se habrá superado el déficit inversor que hubo entre 2000 y 2018 en la red de Rodalies, y que uno de los objetivos es recuperar los 100.000 usuarios perdidos y llegar a los 600.000. “En 2030, esperamos que se haya superado este déficit de inversión que hubo entre el 2000 y el 2018, con una sobredosis de inversión que se está produciendo en estos momentos, y que habrá, como mínimo, recuperado estos déficits existentes”, ha dicho Macias este miércoles en una entrevista en Ser Catalunya.

Preguntado por los usuarios perdidos durante la incidencias en la red, Macias ha explicado que se ha pasado de unos 400.000 a unos 300.000, pero que “estas inversiones no se hacen para quedarse con los 400.000 usuarios que había, estas inversiones se hacen para preparar una red para 600.000 usuarios”.