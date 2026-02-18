Asturias suspende las batidas de lobos tras un fallo del Supremo, con 31 ejemplares ya muertos

El lobo ibérico ha ido recuperando su territorio histórico a medida que los humanos han ido abandonando el campo. Ya hay varias manadas en la sierra madrileña y los han avistado en Aragón.

El Gobierno de Asturias ha decidido suspender las batidas de lobos previstas para este año tras una sentencia del Tribunal Supremo que atañe a cupos anteriores de caza de 2022 y 2023. Sin embargo, tiene previsto mantener la misma planificación de capturas una vez que modifique la normativa que regula la gestión de la especie de forma que cuente con “garantías jurídicas”. En la actual campaña, paralizada ahora, el Principado ha abatido ya 31 de los 53 ejemplares ―de una población de 345 lobos―, a los que se suman otros 11 fallecidos por causas diferentes (accidentes, enfermedades, furtivismo...). En total, han muerto 42 cánidos, alrededor de un 80% de los previstos.

La sentencia del Alto Tribunal ha anulado el programa de control de Asturias para los años 2022 y 2023, al estimar el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), que inicialmente fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). En concreto, afecta a un artículo de un decreto del Principado de 2015, que permitía establecer el número de ejemplares a matar mediante cupos. Un procedimiento que, hasta el momento, seguía el Gobierno asturiano.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha explicado que el Gobierno asturiano nunca llegó a ejecutar en esos años el plan recurrido, dado que no hubo extracción alguna. De modo que las consecuencias prácticas de la sentencia son nulas.

Cuestión distinta, ha señalado, es evaluar el alcance de la decisión judicial, ya que la sentencia del Supremo se refiere a un periodo en el que el lobo aún estaba protegido, pues en septiembre de 2021 se introdujo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe). Hasta entonces, el carnívoro se podía cazar al norte del río Duero y estaba estrictamente protegido al sur de esa frontera, donde solo se podía capturar algún ejemplar con permisos especiales y en el caso de que se hubiera demostrado su conflictividad con el ganado.

La resolución judicial señala a este respecto que, una vez que la especie entra en el Lesrpe, “los cupos establecidos quedaron derogados por una norma de rango superior”.

No obstante, en marzo de 2025, la especie volvió a sacarse del listado. Por ello, el propio fallo del Supremo orienta sobre cómo salvar esta situación al señalar que “las disposiciones que ahora se declaran nulas podrían ser nuevamente aprobadas conforme al nuevo régimen de protección aplicable a la especie silvestre tras dicha reforma”. El Alto Tribunal se refiere a que el lobo permaneció bajo el amparo del Lesrpe apenas tres años y medio. En marzo de 2025, el Congreso aprobó varias enmiendas incorporadas en la ley de desperdicio alimentario —una norma ajena a la gestión de la especie— que propiciaron su salida del listado y, en consecuencia, la reactivación de su control, con la caza, al norte del Duero.

Según ha explicado el consejero, el camino que seguirá el gobierno autónomo será la aprobación de un decreto para autorizar de nuevo el artículo suspendido. En tanto se realiza este trámite, el Principado ha paralizado la aplicación del programa anual de actuaciones de control del lobo 2025-2026, que finalizaba el 31 de marzo.

Marcos ha comentado que los ganaderos “estarán preocupados porque lo que quieren es mantener los controles” y, en este sentido, ha asegurado que el Gobierno está ofreciendo una respuesta con “garantías jurídicas”. “Tomamos decisiones en consecuencia a una sentencia que no nos gusta, pero la tenemos que acatar y tenemos que dar una respuesta a una situación sobrevenida”, ha añadido.

La organización Asturias Ganadera ha criticado la suspensión de los controles sobre la población del lobo, al considerar que son “imprescindibles para la preservación” de la ganadería extensiva en el Principado.

En este sentido, Medio Rural convocará próximamente el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo y se reunirá con las organizaciones agrarias para informarles de los cambios que permitirán ejecutar con seguridad jurídica los controles.