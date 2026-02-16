Ir al contenido
Cataluña
RODALIES

Renfe inicia el servicio en Cataluña a medio gas: límites de velocidad en 200 puntos

El Gobierno y la Generalitat prevén que el servicio opere en abril sin ninguna de las restricciones de velocidad

Aspecto de la Estación de Sants de Barcelona. EFE/Marta Pérez Marta Pérez (EFE)
EFE
Barcelona -
Renfe vuelve a iniciar este lunes el servicio en Cataluña a medio gas, con cerca de 200 puntos con restricciones de velocidad, mientras Adif realiza trabajos de mantenimiento y se certifica su operatividad, y con diversos tramos que se cubren con transporte alternativo por carretera.

El Gobierno y la Generalitat prevén que Rodalies opere en abril sin ninguna de las limitaciones de velocidad derivadas de las obras de emergencia, aunque ya a finales de este mes e inicios de marzo se eliminará la mayoría de ellas, según anunció el pasado viernes el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Renfe recuerda que las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria pueden provocar afectaciones en la prestación del servicio en algunas líneas de Rodalies.

La situación actualizada este lunes en las líneas de Rodalies es la siguiente: En la R1, entre L’Hospitalet de Llobregat y Blanes hay servicio de tren y entre Blanes y Maçanet-Massanes un servicio de tren lanzadora cada hora y 30 minutos. Este último tramo dispondrá igualmente de un servicio complementario por carretera. En la R2 Sud, en esta línea circularán dos trenes por hora y sentido. Los trenes con origen y destino Sant Vicenç de Calders (Tarragona) efectuarán parada en todas las estaciones. En la R2 y R2 Nord se presta servicio ferroviario en todo el recorrido. La R3 se encuentra actualmente sin servicio por obras, y entre L’Hospitalet y la estación de Fabra i Puig en Barcelona se pueden utilizar los trenes de la línea R4, mientras entre Fabra i Puig y La Garriga / Centelles/ Vic se ha establecido un servicio alternativo por carretera. Igualmente, entre Centelles / Vic y Puigcerdà hay un servicio alternativo por carretera con paradas intermedias.

En la R4, entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia operan los trenes, mientras entre Sant Sadurní d’Anoia y la estación Martorell Central hay un servicio alternativo por carretera con paradas intermedias, con una frecuencia de 30 minutos. Entre Martorell Central y Terrassa Estació del Nord hay servicio de trenes, y entre Terrassa Estació del Nord y Manresa se ha dispuesto un tren lanzadora cada hora. Este tramo está también reforzado por un servicio complementario por carretera. La R7 estará sin servicio hasta el mes de mayo de este año, y en el tramo Barcelona Fabra i Puig - Cerdanyola del Vallés se pueden utilizarlos trenes de la línea R4, mientras el trayecto Cerdanyola del Vallès- Cerdanyola Universitat - Campus UAB Eix Sud se ha establecido un servicio alternativo por carretera.

La R8 se encuentra sin servicio y el tramo Martorell Central - Granollers Centre se cubre con servicio alternativo por carretera con paradas intermedias, y entre Granollers Centre y Mollet-Sant Fost se pueden utilizar los trenes de la línea R2 Nord. Por otra parte, ayer la línea RL4 de Rodalies entre Manresa (Barcelona) y Cervera (Lleida) volvió a sufrir un corte en el tramo entre Cervera y Calaf, que se está cubriendo con un servicio alternativo de autobús, a pesar de que el sábado se anunciara la reapertura de toda la línea.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, explicó ayer domingo que ese tramo se ha inhabilitado después de que los maquinistas encontraran posibles fallos, y se está esperando que Adif y Renfe certifiquen que es segura.

Archivado En

_

