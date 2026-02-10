Rodalies arranca este martes con los sindicatos minoritarios en huelga

El servicio de Rodalies de Cataluña ha comenzado este martes con mucha más incertidumbre y solo el 80% del servicio programado después de que los sindicatos mayoritarios de maquinistas -Semaf, CCOO y UGT- desconvocaran este lunes la huelga pero mantuvieran la movilización -tanto de este martes como del miércoles- CGT, Sindicato Ferroviario y Alferro. El mantenimiento de la huelga junto con los cortes -que todavía continúan debido a las obras y trabajos que se están realizando en centenares de puntos da la infraestructura- hacen que este martes vuelva a ser una nueva carrera de obstáculos la circulación de trenes.

La propia consejera de Territori, Sílvia Paneque, celebraba la tarde del lunes en las redes sociales el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios. Aún así, no acababa de confiar demasiado en que el servicio de Rodalies comenzara con cierta normalidad. “Renfe traslada que el servicio se recuperara este martes, aunque podría tener dificultades al comienzo de la jornada”, publicaba en las redes sociales. No fue la única que dudaba. El comisionado de la Generalitat por el Traspaso de Rodalies, Pere Macias, también aseguraba -en TV3- que podría haber incumplimientos de algunos maquinistas ya que los sindicatos minoritarios seguían apoyando la huelga. Macias informaba de que había un retén de maquinistas para “intentar subsanar” aquellos incumplimientos procedentes de estos trabajadores ferroviarios que consideraban insuficiente el acuerdo alcanzado.

CGT ha hecho público un comunicado criticando el acuerdo y tildándolo de un “nuevo parche” sin que se solvente el problema de la seguridad. Las sospechas del ejecutivo catalán se han hecho evidentes a primera hora de la mañana de este martes y Renfe a las 7.30 ha informado que hay “afectaciones” en el servicio de todas las líneas.

La red sigue operando con limitaciones de velocidad y se mantienen algunos cortes. La R1 (la que conecta L’Hospitalet con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa) opera en tren entre L’Hospitalet y Blanes y en Blanes pero allí, los pasajeros bajan del tren y suben a otro tren lanzadora que une el trayecto con Maçanet-Massanes. En Maçanet-Massanes vuelven a bajar y suben a otro tren que continúa el servicio a Portbou.

En la R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona Sabadell y Terrassa) pasa algo similar, circulan trenes entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia. Entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell Central se presta servicio alternativo por carretera mediante autobús ya que todavía se trabaja donde tuvo lugar el accidente de Gelida. Entre Martorell Central y Terrassa Nord se sigue en tren y entre Terrassa Nord y Manresa se baja del convoy y se sube a otro tren lanzadera.

La R2 (una de las principales líneas de Cataluña que une Sant Vicenç de Calders en Tarragona con Maçanet-Massanes pasando por Barcelona y el área metropolitana) circula sin cortes. La R3 (la que une l’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) sigue suprimida y solo tiene tramos por carretera con autobús. La R8 (la que une Martorell y Granollers) después de que el viernes abriera el túnel de Rubí solo presta servicio para trenes de mercancías mientras que los usuarios continúan realizando el recorrido de la línea en autobús,

Los cortes ferroviarios siguen afectando a los regionales que recorren el tramo entre Manresa y Cervera con trenes lanzadoras. Asimismo, entre Reus y Riba Roja d’Ebre se realiza en autobús.