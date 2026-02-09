La huelga de maquinistas no cumple los servicios mínimos, impide la recuperación de Rodalies y exaspera a los pasajeros

El tráfico de trenes en Cataluña sigue de mal en peor. La huelga de tres días convocada por el colectivo de maquinistas golpea al tráfico ferroviario este lunes, con cancelaciones de trenes y retrasos en la mayoría de líneas. La situación, que también afecta a la alta velocidad, pega otro mazazo a los pasajeros, que encadenan tres semanas con pésimo servicio. El motivo del paro es reivindicar más garantías de seguridad para los profesionales ferroviarios, pero los servicios mínimos anunciados deberían garantizar dos de cada tres trenes previstos en hora punta. Sin embargo Renfe manifiesta que no se están cumpliendo y recomienda buscar transportes alternativos. En las estaciones se suceden las imágenes de desconcierto e incertidumbre porque ni las pantallas de horarios ni las aplicaciones de Adif y Renfe prestan información fiable.

Las principales líneas que conectan con Barcelona, como por ejemplo la R2 sur, que arranca en Sant Vicenç de Calders en Tarragona, o la R1, que parte de Maçanet-Massanes y discurre por Mataró y el Maresme, registran muchas disfunciones en el servicio. La Generalitat recomienda además facilitar el teletrabajo ante las afectaciones en los trenes. Para los viajeros que confiaban en poder usar el tren la situación es peor, si cabe, que otros días, porque en días de huelga no se despliegan autobuses alternativos para cubrir las deficiencias del servicio. La falta de información es más manifiesta hoy. Ningún representante de Renfe ha comparecido para dar explicaciones o facilitar detalles sobre qué trenes sí están operativos.

En la estación de Sants, en Barcelona, la semana arranca con la misma incertidumbre que las anteriores: si habrá trenes. La duda se ha extendido también a los servicios de alta velocidad. Las pantallas actualizan horarios y estados de los trenes de forma constante. “Los horarios aparecen, pero luego los cambian y algunos trenes acaban cancelados”, explica una trabajadora de Renfe.

La recomendación general sigue siendo la misma que desde hace semanas: buscar un servicio alternativo como el autobús, el metro o el coche. Y se empieza a notar entre los usuarios. El flujo de pasajeros en los trenes de cercanías es menor de lo habitual, según han señalado trabajadoras del servicio.

Paneles informativos en el acceso a los trenes de alta velocidad en la estación de Sants, este lunes. Massimiliano Minocri

Entre quienes esperan un tren de alta velocidad, la aprensión persiste. “He mirado la página de servicios mínimos, mi tren aparece, pero nunca se sabe”, comenta Pilar, que viaja a Madrid para visitar a su hija y a su nieto recién nacido.

La huelga llega después de la manifestación que se convocó este pasado sábado en Barcelona para protestar por el precario servicio ferroviario que sufre Cataluña. La semana pasada se conoció también la opinión de los usuarios de Renfe en la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), realizada entre el 10 de octubre y el 8 de diciembre de 2025, antes de las últimas semanas de caos. Los ciudadanos ya suspendían con una nota de 4,2 sobre 10 el servicio.

Los servicios mínimos fijados en Cataluña para este lunes ante la huelga de maquinistas son de entre el 33% y el 66% en Rodalies y trenes regionales, según la franja horaria. En la hora punta, de 6 de la mañana a 9:30 horas, deberían estar operativos dos de cada tres trenes pero Renfe ha informado que los servicios mínimos no se cumplen porque no están saliendo todos los trenes que estaban previstos.

Esta es una huelga convocada por sindicatos como Semaf, CGT, SF-Intersindical, Alferro, CC.OO., UGT y el comité general de las empresas del grupo Renfe para reclamar más seguridad y calidad del servicio tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).